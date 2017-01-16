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Россияне отдохнут от праздников в Таиланде и Красной Поляне

На путешествиях после новогодних каникул туристы экономят вдвое

Фото: Антон Кузнецов

После новогодних праздников произошел ожидаемый спад цен на турпутевки за границу. Как рассказали «Известиям» представители туроператоров, в конце января и начале февраля путешественники могут сэкономить до 50% на отдыхе. Самые выгодные направления конца зимы-2017 — Таиланд и Европа. Не просели в цене лишь отечественные горнолыжные курорты.

Ранее «Известия» писали, что новогодние праздники россияне встретили в Таиланде, Доминикане и Вьетнаме. После продолжительного отдыха наступили трудовые будни, и спрос на туристические поездки предсказуемо снизился. Туроператоры, проанализировав бронирование со второй половины января, пришли к выводу, что туристы намерены сэкономить: россияне полетят в недорогой Таиланд, отказавшись от дорогой Доминиканы.

Однако, несмотря на выгодные предложения, покупают путевки не слишком охотно.

— Спрос на туры сейчас ниже, чем во время каникул. Этим и объясняется традиционное снижение цен со второй декады января. Если сравнивать стоимость отдыха в период новогодних каникул и с 10 до 25 января, то разница составит минимум 30%. В некоторых случаях стоимость турпоездки на праздники может быть вдвое выше, — рассказала «Известиям» директор по маркетингу сети турагентств «1001 Тур» Мария Лещева.

Европейские отели, в свою очередь, в январе–феврале снижают цены на 15–25%.

— После Нового года все показатели приходят в норму: загрузка гостиниц снижается, и наибольшим спросом пользуются самые выгодные варианты по билетам и отелям, —рассказывает директор по развитию сайта для бронирования OneTwoTrip Аркадий Гинес.

Так, в середине декабря самый бюджетный тур в Таиланд на новогодние каникулы стоил 130 тыс. рублей. Аналогичная поездка с вылетом во второй половине января — уже 73 тыс. рублей.

— На Пхукете (Таиланд) в период с 31 декабря по 8 января средняя стоимость двухместного номера составляла 6600 рублей в сутки, а сразу после праздников стоимость снизилась в два раза — до 2800 рублей в сутки, — утверждает Аркадий Гинес.

Стоимость перелета до Пхукета в середине января — начале февраля в среднем обойдется в 25,5 тыс. рублей в обе стороны. Значительно скромнее стал и средний чек на отдых в Индонезии: сейчас он составляет 60,5 тыс. рублей, что на 27% меньше, чем в декабре.

Но кроме пляжного отдыха спросом среди россиян пользуется и экскурсионный.

— Лидируют такие страны, как Италия, Испания, Чехия. Сейчас очень выгодно осматривать европейские достопримечательности — начался низкий сезон с недорогими перелетами, невысокими ценами в отелях и отсутствием большого количества туристов, — уверена PR-директор Tez-Tour Лариса Аханова.

Цены на экскурсионные туры сегодня начинаются от €400 за семь дней.

— Стоит отметить, что многие российские туристы «распробовали» акции раннего бронирования: даже в пиковые даты у них есть возможность приобрести путевку со значительными скидками до 40%, — говорит Лариса Аханова.

Самые дешевые туры предлагались туроператорами на даты вылета с 8 по 11 января — в это время с отдыха возвращаются туристы, улетевшие на новогодние каникулы.

По данным туроператоров, в начале 2017 года предпочтения россиян кардинально не изменились и Таиланд опять оказался на первом месте.

— Среди выездных направлений лидируют Таиланд, Индия (Гоа), Вьетнам, ОАЭ. Также весьма солидная часть туристов выбирает отдых в зимней Турции, на территории круглогодично открытых пятизвездочных отелей, — рассказывает Мария Лещева.

— 25% проданных туров на даты после новогодних праздников — в Таиланд. В основном это Пхукет и Паттайя, — приводит статистику директор интернет-магазина туров Onlinetours Константин Победкин.

Эти данные подтверждает и директор по маркетингу портала Strahovka.ru Валерий Коляда. По его словам, со второй половины января самый высокий спрос наблюдается именно на полисы с покрытием в странах Юго-Восточной Азии (Таиланд, Вьетнам, Бали, Шри-Ланка, Филиппины). Такой страховой продукт приобретает около 30% россиян, отправляющихся на отдых за границу.

В то же время после новогодних праздников сдала свои позиции Доминикана. Объясняется это просто: отдых в конце января — начале февраля россияне выбирают в целях экономии. А значительно «ужаться» в случае с Доминиканой не получится — минимальная стоимость отдыха в этой стране даже в конце января составляет 115 тыс. рублей.

Единственный вид туризма, спрос и цены на который не просели в январе, — горнолыжные курорты. В горах сейчас горячий сезон.

Причем россияне «голосуют рублем» за отечественные курорты. В топе — Красная Поляна и Минеральные Воды, куда большинство россиян отправляются кататься на лыжах.

— Туры в Красную Поляну с перелетом после новогодних праздников можно забронировать за символические 12–15 тыс. рублей на человека. При этом в такой турпакет входит перелет, трансфер и проживание на территории современного горнолыжного курорта, — говорит Мария Лещева.

— Цена перелета на некоторых направлениях снизилась почти вдвое. В конце декабря в Сочи в обе стороны можно было слетать за 9–11 тыс. рублей, а в конце января — начале февраля уже за 4–5 тыс. рублей. В первой половине февраля из Москвы в Минеральные Воды и обратно можно слетать всего за 2980 рублей, — пояснил Аркадий Гинес.

— Минводы традиционно считаются скорее оздоровительным курортом. И цены на отдых на Кавказе не сильно меняются в течение года. В новогодние праздники поток на этот курорт стабильный, но не пиковый. На оздоровление люди чаще ездят после новогодних праздников, — считает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский.

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Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Россияне отдохнут от праздников в Таиланде и Красной Поляне

Россияне отдохнут от праздников в Таиланде и Красной ПолянеНа путешествиях после новогодних каникул туристы экономят вдвое

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