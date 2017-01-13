10 января полиция, органы опеки и попечительства изъяли из семьи 10 приемных детей, восемь из них — ВИЧ-инфицированы. Поводом для этого стало заявление сотрудников детского сада, которые увидели у ребенка ссадины и кровоподтеки.



Многодетная семья переехала в Москву из Ленинградской области два года назад и встала на учет сначала в районе Бирюлево, а потом — Зеленограде. Пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка сообщила, что органы опеки и попечительства неоднократно посещали семью, последний раз — летом прошлого года. Фактов жестокого обращения выявлено не было. Со стороны организаций системы здравоохранения претензий по лечению детей к маме нет.



«Я очень хочу, чтобы мне разрешили увидеться с детьми. Сложившаяся ситуация для них огромный стресс. У меня на воспитании дети с ограниченными возможностями здоровья, к ним нужен особый подход. Я готова на всё, чтобы вернуть детей: готова общаться с полицией, социальными службами, если это поможет прояснить ситуацию. Готова на контроль, мониторинг — всё что угодно. Только бы вернуть детей», — рассказала женщина детскому омбудсмену Анне Кузнецовой.



Анна Кузнецова отметила, что самое главное на данном этапе — сделать всё, чтобы помочь детям пережить ситуацию с изъятием.



— Изначально они были помещены в разные медицинские и социальные учреждения, сейчас все дети переводятся в один центр, который находится в Зеленограде, поближе к маме, чтобы максимально смягчить тяжелейший стресс, который возникает у детей в первые минуты изъятия из семей, — рассказала «Известиям» Анна Кузнецова.



Она отметила, что прежде, чем принять решение относительно дальнейшей судьбы детей, необходимо понять, откуда у ребенка появились следы побоев и насколько то, что случилось в семье, носило системный характер.



— Нужно помнить, что речь идет о приемных и усыновленных детях, ранее переживших подобную ситуацию в кровных семьях. Многие из детей с особенностями, им нужна постоянная забота. Здесь не может быть резких, необдуманных решений, — подчеркнула Анна Кузнецова.



Для выяснения всех обстоятельств дела при уполномоченном была создана специальная комиссия, в которую вошли представители органов опеки и попечительства, а также департамента социальной защиты Москвы.



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