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Мелочей на дороге не бывает

Автоюрист Сергей Волгин — о тех, кто не считает нужным уступать дорогу скорой помощи

Фото: снимок с экрана/m24.ru

Многие, наверное, видели в интернете социальный ролик «Если бы cкорая была стеклянной», где у пытающейся пробиться сквозь пробку кареты скорой помощи вдруг становятся прозрачными стенки. Водители видят, как врачи внутри машины борются за жизнь пациента, и только после этого начинают разъезжаться в стороны, чтобы пропустить. По-моему, очень показательный ролик. По сути, он демонстрирует принцип «если я не вижу проблемы, значит, ее не существует». Весьма удобный принцип, кстати. С ним жить гораздо легче. Вот только последствия иногда могут быть непоправимыми.

Что формально произошло в Петропавловске-Камчатском. Водитель нарушил ч. 2 ст. 12.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Довольно серьезное нарушение с ответственностью в виде штрафа в 500 рублей или лишением права управления от месяца до трех. Но, на мой взгляд, не это самое важное.

Гораздо важнее то, что мы почему-то забываем один из основополагающих принципов любого нормального общества. Законы существуют для того, чтобы их соблюдать! Не имеет принципиального значения, предусмотрена ответственность за нарушение закона или нет. И какого размера эта ответственность — тоже значения не имеет! Гораздо важнее, что закон есть. И соблюдать его — наша обязанность, нравится нам это или нет. Тем более когда речь идет о дорожном движении. Просто напомню, что на дорогах ежегодно гибнет больше 20 тыс. (!) человек. И больше 200 тыс. становятся пострадавшими. Разве при таких цифрах важно, какая ответственность установлена за то или иное нарушение? А сколько смертей происходит из-за не успевших вовремя скорых, пожарных машин или полиции — статистика умалчивает. Хотя часть из них наверняка напрямую связана с такими вот нарушениями ПДД.

Конечно, ситуация в Петропавловске-Камчатском далеко не единична на наших дорогах. Хотя по личному опыту не могу сказать, что у нас в стране водители не любят пропускать спецтранспорт. Скорее наоборот, у многих уже почти вошло в привычку — как только увидел спецсигнал (тем более скорую помощь), сразу уйти с полосы. Особенно это заметно в пробках. Обычно за скорой даже выстраивается целый «хвост» желающих объехать затор побыстрей, потому что водители знают — медицинскую бригаду точно пропустят.

Но встречаются и упертые, которые предпочитают не задумываться о том, что находится за бортом их автомобилей. Вот для таких как раз и предусматривается ответственность. Только, к сожалению, одной лишь ответственностью проблему не решить. Можно сколько угодно ужесточать наказание, нарушители как были, так и будут. Проблема лежит гораздо глубже, чем банальный страх перед теоретическим наказанием. Это уже скорее вопрос культуры. Причем не столько культуры вождения, а культуры вообще. Осмелюсь предположить, что такие водители и в общественном транспорте места не уступают беременным или пожилым. Просто потому что не задумываются о таких «мелочах».

Следственный комитет на Камчатке возбудил по данному факту уголовное дело по признакам убийства по неосторожности. Очевидно, что водитель и ее пассажир не хотели никого убивать. Полагаю, что они просто не подумали о том, что может случиться из-за такой мелочи, как не пропустить скорую помощь. В результате случилось несчастье. И, как следствие, уголовное дело. Так что мелочей на дороге не бывает.

Автор — руководитель правового департамента Российского автомобильного товарищества Сергей Волгин

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Известия // воскресенье, 15 января 2017 года

Мелочей на дороге не бывает

Мелочей на дороге не бываетАвтоюрист Сергей Волгин — о тех, кто не считает нужным уступать дорогу скорой помощи

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