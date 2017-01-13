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Сугробы в Москве и Подмосковье достигли 30–40 см

В столичном регионе за сутки выпало до 20% месячной нормы осадков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Высота сугробов в Москве и области за прошедшие сутки достигла 30 см, местами — 40 см. Всего за прошедший день в регионе выпало примерно 20% месячной нормы осадков.

В Москве сугробы сильно увеличились. К примеру, на ВДНХ высота снежного покрова составляет 25 см. Этот показатель соответствует середине января, передает телеканал «360».

В подмосковных городах Коломна и Кашира сугробы достигли 31–33 см. В Михайловском же высота сугробов достигла 40 см.

О том, как Москва пережила снегопад, — в фотоленте «Известий».

Снегопад в Москве

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Известия // пятница, 13 января 2017 года

Сугробы в Москве и Подмосковье достигли 30–40 см

Сугробы в Москве и Подмосковье достигли 30–40 смВ столичном регионе за сутки выпало до 20% месячной нормы осадков

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