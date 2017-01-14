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Среди изъятых у журналистов материалов были останки пассажира MH17

Об этом свидетельствуют результаты ДНК-теста

Изъятые у журналистов материалы включали останки одного из пассажиров разбившегося в Донбассе Boeing 777, сообщает прокуратура Нидерландов.

Отмечается, что речь идет о фрагменте человеческой кости одного из пассажиров рейса MH17, что было установлено по результатам ДНК-экспертизы. Прокуратура Нидерландов также назвала правомерным изъятие у журналистов материалов с места крушения Boeing, передает РИА «Новости».

«Суд, расследовавший дело, постановил, что ввиду обстоятельств, при которых журналист не следовал договоренностям, полиция правильно поступила, изъяв у него материалы, вывезенные из Украины», — заявила прокуратура.

Кроме этого были изъяты носители информации, на которых была записана информация с места крушения самолета.

Ранее суд постановил, что изъятые у журналиста Стефана Бэка по его прибытии в Амстердам материалы с места крушения MH17 в Донбассе могут быть использованы в интересах следствия.

Напомним, нидерландские журналисты Стефан Бэк и Мишель Спеккерс были задержаны в Амстердаме после возвращения из Донбасса.

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Известия // суббота, 14 января 2017 года

Среди изъятых у журналистов материалов были останки пассажира MH17

Об этом свидетельствуют результаты ДНК-теста

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