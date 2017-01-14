Минфин: снижение налогов возможно при сокращении расходов бюджета

Министерство финансов РФ поддерживает инициативу снижения налоговой нагрузки на бизнес, однако реализовать эту политику в течение ближайших трех лет можно будет только в случае дополнительного снижения расходов бюджета. Об этом сообщил глава министерства Антон Силуанов в ходе Гайдаровского форума.

«Когда мы говорим о снижении налоговой нагрузки, сразу скажите, какие расходы нужно будет снизить? Мы за снижение налоговой нагрузки», — приводит ТАСС слова министра финансов РФ.

При этом глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что налоговая нагрузка на предпринимателей может быть снижена при сокращении доли теневой экономики.

«Если бы у нас не было теневой экономики, даже теоретические показатели налоговой нагрузки 5% ВВП были бы гораздо больше. Это означает, что сама налоговая нагрузка довольно высока», — подчеркивает министр.

Он пояснил, что основной задачей в этом случае является снижение доли теневой экономики, поскольку тогда объем поступлений в бюджет сохранится даже при уменьшении уровня налогов.