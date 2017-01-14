Более половины россиян считают свою страну богатой и передовой

Около 65% россиян считают, что Россия является развитой, передовой страной, при этом 58% граждан уверены, что живут в богатой стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение».



При этом на вопрос: «Боятся ли Россию за рубежом?», 86% респондентов ответили утвердительно, 7% — отрицательно. Из них 75% положительно относятся к тому, что их родина вызывает страх, а 12% считают, что это плохо, указано в сообщении на сайте организации.

При этом каждый второй опрошенный (51%) придерживается мнения, что к России в мире относятся необъективно. Отрицают это утверждение 36% респондентов.