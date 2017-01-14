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Силуанов призвал срочно изменить налогообложение нефтяного сектора

Министр финансов отметил, что налог на добавленный доход следует ввести уже с 2018 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Глава Минфина РФ Антон Силуанов призвал внести срочные изменения в налогообложение нефтяного сектора и ввести налог на добавленный доход (НДД) с 2018 года. Об этом министр заявил в ходе Гайдаровского форума.

«Мне кажется, что вопрос об изменении налоговых режимов в нефтянке — это вопрос уже даже, может быть, вчерашнего дня. Нам нужно срочно принимать это решение с тем, чтобы если не в 2017-м, то с 2018 года вводить уже новый порядок налогообложения», — приводит «РИА Новости» слова Антона Силуанова.

Он пояснил, что НДД может быть введен в качестве эксперимента на первом этапе, а затем новый вид налогообложения распространят на более широкий перечень проектов.

«Мы говорим о переходе с НДПИ на НДД. Назрел уже переход на то, чтобы отменять эти индивидуальные льготы и прекратить их (предоставление. — Прим.) отраслевыми ведомствами, а не, по сути дела, законодателем, который принимает решение о налогах», — подчеркивает министр финансов.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов выступил за снижение налоговой нагрузки на бизнес, однако отметил, что эту политику можно реализовать в ближайшие годы только при уменьшении расходов бюджета.

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Известия // суббота, 14 января 2017 года

Силуанов призвал срочно изменить налогообложение нефтяного сектора

Силуанов призвал срочно изменить налогообложение нефтяного сектораМинистр финансов отметил, что налог на добавленный доход следует ввести уже с 2018 года

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