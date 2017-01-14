Минфин определит минимальную цену на водку в ближайшие недели

Министерство финансов планирует установить минимальную розничную цену на водку в России на уровне 205–210 рублей за бутылку 0,5 л. Об этом сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

Ранее министерство опубликовало проект приказа, в котором говорилось о повышении минимальной розничной цены на водку до 219 рублей. После этого глава Минфина Антон Силуанов заявил, что эта публикация была преждевременной.

«Она (минимальная розничная цена — Прим.) будет ниже 219 рублей, думаю, она будет 205–210 рублей. Сейчас проводятся расчеты, но определенно ниже», — приводит «РИА Новости» слова главы департамента налоговой и таможенной политики.

Алексей Сазанов также пояснил, что процесс установки минимальной розничной цены не будет затягиваться, поскольку уже произошла индексация ставок акцизов. «Думаю, об уровне мы определимся в ближайшую неделю-две», — подчеркнул представитель министерства.

Сейчас минимальная розничная цена на водку составляет 190 рублей.