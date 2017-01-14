МО: международные организации не оказывают помощи жителям Алеппо

Минобороны РФ раскритиковало международные гуманитарные организации за недостаточные усилия по оказанию помощи населению Алеппо.

«Прошел месяц после освобождения Алеппо. Однако со стороны международных гуманитарных организаций так и не оказывается реальная помощь мирному населению», — сообщил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Он обратил внимание на то, что жителям Алеппо зачастую приходится самим заниматься разминированием взрывных устройств, оставшихся после боевиков.

«Просто удивительно, что после периода сверхпристального внимания к Алеппо со стороны международных организаций, занимающихся гуманитарным разминированием, спустя месяц не поступает инициатив об оказании помощи жителям города», — выразил недоумение представитель Минобороны РФ.

Кроме того, Игорь Конашенков подчеркнул, что и службе ООН по вопросам разминирования, и Женевскому международному центру гуманитарного разминирования, а также представителям ЮНИСЕФ и Управления по координации гуманитарной деятельности известно, что в Алеппо с середины декабря можно работать без риска для жизни, однако основную помощь жители города получают от российского Центра по примирению враждующих сторон на территории САР, Международного комитета Красного Креста и сирийского общества Красного Полумесяца.