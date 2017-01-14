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Роспотребнадзор выступил за регулирование использования вейпов

Представитель федеральной службы предупредил, что никотин, содержащийся в растворах для ЭСДН, чрезвычайно токсичен

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Роспотребнадзор призвал ввести регулирование использования электронных сигарет (вейпов) в РФ на законодательном уровне. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В электронных системах доставки никотина (ЭСДН) вещество попадает в организм не за счет сжигания табака, а через испарение раствора, содержащего никотин в концентрации от 0 до 4,8%.

«Никотин чрезвычайно токсичен. Он действует как нейротоксин, вызывая паралич нервной системы (остановка дыхания, прекращение сердечной деятельности, смерть)», — приводит «Лента.Ру» выдержку из сообщения федеральной службы.

Кроме того, пресс-служба Роспотребнадзора предупредила, что помимо никотина в растворах ЭСДН содержатся и другие токсичные вещества. При этом в ведомстве отмечают, что активное продвижение устройств для вейпинга может способствовать распространению зависимости.

Ранее в декабре Минздрав РФ выступил с инициативой ввести ограничение на курение электронных сигарет.

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Известия // суббота, 14 января 2017 года

Роспотребнадзор выступил за регулирование использования вейпов

Роспотребнадзор выступил за регулирование использования вейповПредставитель федеральной службы предупредил, что никотин, содержащийся в растворах для ЭСДН, чрезвычайно токсичен

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