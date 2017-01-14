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Трамп: разведка признала компромат на меня полной фальшивкой

Ранее американские СМИ сообщили, что спецслужбы РФ якобы владеют компрометирующей республиканца информацией личного и финансового характера

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что американские спецслужбы признали, что ранее опубликованный в СМИ компромат на него является фальшивкой, передает «Федеральное агентство новостей».

«Разведка теперь признает, что досье на Трампа является «полной фальшивкой», — написал республиканец в Twitter.

Ранее американские СМИ распространили информацию, что предположения о компромате на Трампа содержались в кратком обзоре из двух страниц, который был приложен к докладу спецслужб США. Позже издание BuzzFeed опубликовало этот документ полностью.

Тогда Трамп назвал сообщения о том, что российские спецслужбы якобы владеют компрометирующей республиканца информацией личного и финансового характера, «ложными новостями» и «тотальной политической охотой на ведьм».

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Известия // суббота, 14 января 2017 года

Трамп: разведка признала компромат на меня полной фальшивкой

Ранее американские СМИ сообщили, что спецслужбы РФ якобы владеют компрометирующей республиканца информацией личного и финансового характера

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