Трамп: разведка признала компромат на меня полной фальшивкой

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что американские спецслужбы признали, что ранее опубликованный в СМИ компромат на него является фальшивкой, передает «Федеральное агентство новостей».

«Разведка теперь признает, что досье на Трампа является «полной фальшивкой», — написал республиканец в Twitter.

INTELLIGENCE INSIDERS NOW CLAIM THE TRUMP DOSSIER IS "A COMPLETE FRAUD!" @OANN — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 января 2017 г.

Ранее американские СМИ распространили информацию, что предположения о компромате на Трампа содержались в кратком обзоре из двух страниц, который был приложен к докладу спецслужб США. Позже издание BuzzFeed опубликовало этот документ полностью.



Тогда Трамп назвал сообщения о том, что российские спецслужбы якобы владеют компрометирующей республиканца информацией личного и финансового характера, «ложными новостями» и «тотальной политической охотой на ведьм».