МИД Исландии готов обеспечить встречу Трампа с Путиным

Внешнеполитическое ведомство Исландии заявило, что готово организовать встречу нового президента США Дональда Трампа, когда он уже пройдет процедуру инаугурации, и российского лидера Владимира Путина, пишет Iceland Monitor.

Однако такого запроса исландское правительство пока не получало, говорится в сообщении издания.

«Если чиновники в Вашингтоне сделают официальный запрос властям Исландии на организацию саммита в Рейкьявике, мы воспримем это позитивно и сделаем это нашим вкладом в улучшение отношений между США и Россией», — заявил глава исландского МИД Гудлаугур Тор Тордарсон.

Напомним, ранее «Известия» писали о том, что в британской прессе появились сообщения о планируемой встрече избранного президента США Дональд Трамп собирается встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Рейкьявике и обсудить вопросы международной политики, включая ядерное оружие.

Впоследствии эти сообщения были опровергнуты представителем переходной команды Трампа.