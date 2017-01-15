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МИД Исландии готов обеспечить встречу Трампа с Путиным

В исландском внешнеполитическом ведомстве позитивно восприняли намерение нового президента США встретиться со своим российским коллегой в Рейкьявике

Внешнеполитическое ведомство Исландии заявило, что готово организовать встречу нового президента США Дональда Трампа, когда он уже пройдет процедуру инаугурации, и российского лидера Владимира Путина, пишет Iceland Monitor.

Однако такого запроса исландское правительство пока не получало, говорится в сообщении издания.

«Если чиновники в Вашингтоне сделают официальный запрос властям Исландии на организацию саммита в Рейкьявике, мы воспримем это позитивно и сделаем это нашим вкладом в улучшение отношений между США и Россией», — заявил глава исландского МИД Гудлаугур Тор Тордарсон.

Напомним, ранее «Известия» писали о том, что в британской прессе появились сообщения о планируемой встрече избранного президента США Дональд Трамп собирается встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Рейкьявике и обсудить вопросы международной политики, включая ядерное оружие.

Впоследствии эти сообщения были опровергнуты представителем переходной команды Трампа.

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Известия // воскресенье, 15 января 2017 года

МИД Исландии готов обеспечить встречу Трампа с Путиным

В исландском внешнеполитическом ведомстве позитивно восприняли намерение нового президента США встретиться со своим российским коллегой в Рейкьявике

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