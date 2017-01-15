Россия оставит в Сирии два серьезных военных объекта

Два серьезных военных объекта ВС России останутся в Сирии после сокращения военной группировки, сообщил информированный источник.



«После сокращения российской группировки войск в Сирии у России остается в этой стране два достаточно серьезных военных объекта», — приводит «Интерфакс» слова собеседника агентства.

По его словам, силы РФ будут присутствовать на аэродроме Хмеймим в провинции Латакия, а также в пункте материально-технического обеспечения и ремонта ВМФ в городе Тартус на побережье Средиземного моря.

Источник также пояснил, что аэродром Хмеймим продолжит прикрывать ЗРК С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» после сокращения российского присутствия.