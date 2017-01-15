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Россия оставит в Сирии два серьезных военных объекта

По словам информированного источника, ВС РФ будут присутствовать на аэродроме Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения и ремонта ВМФ в городе Тартус

Два серьезных военных объекта ВС России останутся в Сирии после сокращения военной группировки, сообщил информированный источник.

«После сокращения российской группировки войск в Сирии у России остается в этой стране два достаточно серьезных военных объекта», — приводит «Интерфакс» слова собеседника агентства.

По его словам, силы РФ будут присутствовать на аэродроме Хмеймим в провинции Латакия, а также в пункте материально-технического обеспечения и ремонта ВМФ в городе Тартус на побережье Средиземного моря.

Источник также пояснил, что аэродром Хмеймим продолжит прикрывать ЗРК С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» после сокращения российского присутствия.

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Известия // воскресенье, 15 января 2017 года

Россия оставит в Сирии два серьезных военных объекта

По словам информированного источника, ВС РФ будут присутствовать на аэродроме Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения и ремонта ВМФ в городе Тартус

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