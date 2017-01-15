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Патрушев обвинил США в использовании интернет-серверов для шпионажа

По мнению секретаря СБ России, таким образом Вашингтон пытается сохранить свое доминирующее положение в мире

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев обратил внимание на то, что администрация президента США Барака Обамы безосновательно обвиняет Россию в хакерских атаках, хотя ей должно быть известно, что основные интернет-серверы располагаются в США.

«К примеру, администрация Барака Обамы голословно обвиняет Россию в хакерских атаках, сознательно игнорируя тот факт, что основные интернет-серверы располагаются на территории США, и используются Вашингтоном в разведывательных и других целях, направленных на сохранение своего доминирования в мире», — заявил Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

Представитель российского Совбеза также отметил, что в последнее время значительно увеличилось количество атак на российские информационные системы со стороны внешних сил.

В октябре 2016 года Вашингтон обвинил Москву в хакерских атаках на избирательные системы страны, однако никаких доказательств в пользу этого утверждения американская сторона не предоставила. Кроме того, в Кремле неоднократно заявляли о непричастности России к утечкам данных.

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Известия // воскресенье, 15 января 2017 года

Патрушев обвинил США в использовании интернет-серверов для шпионажа

По мнению секретаря СБ России, таким образом Вашингтон пытается сохранить свое доминирующее положение в мире

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