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Песков опроверг информацию о возможной встрече Трампа и Путина

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что никаких переговоров на эту тему пока не ведется

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Москва не ведет переговоров о возможной встрече российского лидера Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Пока никаких переговоров о встрече нет», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее британское издание Sunday Times опубликовало сообщение со ссылкой на источник в переходной команде Трампа о том, что республиканец планирует совершить свой первый визит в Исландию и встретиться там с Владимиром Путиным. В посольстве РФ в Великобритании назвали подобную информацию «ерундой». Кроме того, сообщение опровергли и представители избранного президента США.

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Известия // воскресенье, 15 января 2017 года

Песков опроверг информацию о возможной встрече Трампа и Путина

Песков опроверг информацию о возможной встрече Трампа и ПутинаПресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что никаких переговоров на эту тему пока не ведется

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