Песков опроверг информацию о возможной встрече Трампа и Путина

Москва не ведет переговоров о возможной встрече российского лидера Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



«Пока никаких переговоров о встрече нет», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее британское издание Sunday Times опубликовало сообщение со ссылкой на источник в переходной команде Трампа о том, что республиканец планирует совершить свой первый визит в Исландию и встретиться там с Владимиром Путиным. В посольстве РФ в Великобритании назвали подобную информацию «ерундой». Кроме того, сообщение опровергли и представители избранного президента США.