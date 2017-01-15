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Воскресенье,
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Представитель Трампа назвал ложью новость о его встрече с Путиным

Шон Спайсер категорично опроверг сообщения о том, что после инаугурации Трамп первым делом встретится с российским коллегой

Представитель избранного президента США Дональда Трампа Шон Спайсер написал на своей странице в Twitter, что сообщения о предстоящей после инаугурации встрече будущего главы государства со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Рейкьявике являются ложью.

«Неправда — сообщения на 100% неверные», — написал Спайсер, прокомментировав таким образом сообщения британских и американских СМИ.

Как ранее писали «Известия», первой о якобы планируемой встрече Трампа с Путиным в Исландии сообщила британская газета The Sunday Times со ссылкой на свои анонимные источники в окружении избранного президента США. В публикации говорилось, что этот визит станет первой зарубежной поездкой нового главы государства.

Между тем МИД Исландии заявил, что при необходимости приложит все необходимые усилия для организации встречи Трампа с Путиным на своей территории.

Ранее информацию об этой встрече уже опровергли неназванные представители команды избранного президента США.

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Известия // воскресенье, 15 января 2017 года

Представитель Трампа назвал ложью новость о его встрече с Путиным

Шон Спайсер категорично опроверг сообщения о том, что после инаугурации Трамп первым делом встретится с российским коллегой

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