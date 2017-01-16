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Представитель МИД рассказала о вербовке российского дипломата

Спецслужбы США попытались склонить на свою сторону сотрудника посольства, покупавшего лекарство для экс-премьера Евгения Примакова

О попытке вербовки российского дипломата рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, это произошло несколько лет назад, когда сотрудник посольства России в США попытался купить лекарство для бывшего премьер-министра Евгения Примакова.

На покупку медикаменты близкие Примакова собрали 10 тысяч долларов, сообщает «Федеральное агентство новостей». Дипломату было дано поручение купить препарат через практикующего врача, все справки и рецепты были оформлены в соответствии с законом.

Сотрудники американских спецслужб обратились к дипломату прямо в аптеке, куда он приехал за лекарством. Его отвели в подвал, где беседовали с ним в течение часа. В числе прочего дипломату угрожали неприятностями в связи с незаконным приобретением лекарств.

После неудачной попытки вербовки россиянина вскоре выслали из США. При этом ему не отдали ни лекарство, ни деньги. Позднее Госдепартамент содействовал в приобретении медикаментов, но момент был уже упущен.

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Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Представитель МИД рассказала о вербовке российского дипломата

Спецслужбы США попытались склонить на свою сторону сотрудника посольства, покупавшего лекарство для экс-премьера Евгения Примакова

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