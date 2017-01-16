СК проверяет данные о высаженной из автобуса в Новосибирске девочке

Следователи в Новосибирске начали проверку информации о том, что кондуктор автобуса выгнала на мороз шестиклассницу, у которой не оказалось денег на проезд, а проездная карта сломалась.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

«Следователи выясняют все обстоятельства, изложенные в сообщении средств массовой информации. Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, при которых школьнице было предложено покинуть автобус, несмотря на то, что длительное нахождение ребенка на сильном морозе могло негативно сказаться на состоянии здоровья девочки», — говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в СМИ появилась информация, что в воскресенье кондуктор автобуса № 95 в Новосибирске потребовала от школьницы, возвращавшейся домой после спортивной тренировки, покинуть автобус в связи с тем, что у ребенка с собой не оказалось денег для оплаты проезда, а проездная карта сломалась. Несмотря на просьбу девочки разрешить ей бесплатно проехать до нужной остановки, кондуктор якобы выгнала ребенка из автобуса.