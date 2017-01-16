На 1 декабря 2016 года объем вкладов и средств индивидуальных предпринимателей в Булгар-банке, у которого ЦБ сегодня отозвал лицензию, достигал 1,5 млрд рублей. Это следует из отчетности кредитной организации, которую публикует регулятор.



По информации Агентства по страхованию вкладов, выплаты клиентам банка госстраховки (до 1,4 млн рублей) начнутся не позднее 30 января. По оценке управляющего директора по банковским рейтингам RAEX («Эксперт РА») Станислава Волкова, клиенты Булгар-банка получат до 1 млрд рублей.



Как указано в пресс-релизе ЦБ, Булгар-банк не исполнял требования регулятора о представлении отчетности, достоверно отражающей объем его обязательств перед физлицами. Кроме того, из-за низкого качества активов, не генерирующих достаточный денежный поток, банк несвоевременно исполнял обязательства перед кредиторами. Как отметили в ЦБ, с начала года банк фактически прекратил обслуживание своих клиентов.



Булгар-банк контролировали 10 физлиц. Самыми крупными бенефициарами кредитной организации были Александр Лимайко и Александр Реков с долями по 16,79%.



По информации регулятора, на 1 декабря 2016 года Булгар-банк занимал 447-е место в рейтинге российских кредитных организаций по активам (2 млрд рублей).



За 2016 год ЦБ отозвал лицензии у 97 банков.

