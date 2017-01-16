Семь человек пострадали в ДТП в Твери

Семь человек пострадали результате в ДТП в Твери. Авария произошла в воскресенье, 15 января, на пересечении улицы Бебеля с переулком Трудолюбия.

Как сообщает ИА «Твериград», водитель иномарки, выезжая из переулка Трудолюбия, проигнорировал знак «Уступи дорогу» и на полном ходу вылетел перед маршруткой, которая ехала в сторону проспекта Калинина. Водитель маршрутки не успел среагировать, в результате чего произошло столкновение. От удара обе машины выкинуло на тротуар.

В результате ДТП пострадали семь человек, среди них — водитель, два пассажира автомобиля Nissan и четыре пассажирки маршрутного такси.

Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

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