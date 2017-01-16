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Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета под Бишкеком

Российский лидер направил телеграмму президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву в связи с многочисленными жертвами в результате крушения самолета под Бишкеком.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В направленной телеграмме глава российского государства подчеркнул, что в России разделяют боль и скорбь дружественного народа Киргизской Республики», — говорится в сообщении.

Российский лидер передал слова поддержки тем, кто потерял в этой катастрофе своих родных и близких, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Напомним, грузовой Boeing турецкой авиакомпании ACT, выполнявший рейс Гонконг–Бишкек–Стамбул, в разбился в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Манас». Самолет рухнул на дачный поселок в окрестностях аэропорта, разрушив при этом 32 жилых дома.

По последним данным, жертвами катастрофы стали 37 человек.

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Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета под Бишкеком

Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета под БишкекомРоссийский лидер направил телеграмму президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву

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