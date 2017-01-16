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Интервью Трампа вызвало в Брюсселе беспокойство и изумление

В частности, избранный президент США заявил, что НАТО устарел

Руководство НАДО всерьез обеспокоено заявлениями избранного президента США Дональда Трампа, который в интервью германской и британской газетам Bild и Times заявил, что Североатлантический альянс устарел.

Об этом заявил сегодня глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

«Я сейчас прибыл с переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в НАТО заявления Трампа воспринимаются с обеспокоенностью», — сообщил Штайнмайер, передает ТАСС.

Министр также добавил, что эти слова будущего главы американского государства «противоречат заявлениям кандидата на должность министра обороны на слушаниях в Вашингтоне».

Штайнмайер подчеркнул, что необходимо посмотреть, как это отразится на внешней политике Америки.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Интервью Трампа вызвало в Брюсселе беспокойство и изумление

В частности, избранный президент США заявил, что НАТО устарел

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