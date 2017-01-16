Полтонны контрафактного алкоголя изъяли в Рязани

Полицейские изъяли из незаконного оборота полтонны контрафактного алкоголя в Рязани и Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По данным РИА «7 новостей», нарушения выявили и пресекли в торговых точках в Рязани на улицах Весенней, Зубковой и Вокзальной, а также в кафе на улицах Костычева и Новикова-Прибоя.

Кроме того, крупную партию контрафактного алкоголя изъяли из магазинов в Путятине, Турлатове, Ряжске, Сасове и других населенных пунктах области.

В ходе проверки полицейские задержали жителя Шацка, который торговал алкоголем из своего автомобиля. А в Новомичуринске был остановлен автомобиль, водитель которого продавал спиртное на автостоянке.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы. Им предстоит выплатить штраф. Всего из незаконного оборота было изъято 542 л контрафактного алкоголя.

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