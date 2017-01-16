Кремль не подтвердил факт приглашения администрации Трампа в Астану

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о приглашении администрации избранного президента США Дональда Трампа на встречу по сирийскому урегулированию в Астане.

«Я ничего не стал бы говорить про конкретно приглашение», — сообщил журналистам Дмитрий Песков. Он также отрицательно ответил на вопрос, может Кремль подтвердить факт приглашения представителей администрации Трампа.

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ отметил, что подготовка к переговорам в Астане — это нелегкий процесс, поскольку он не подменяет собой другие форматы и женевский процесс. «Это скорее дополняющие части», — пояснил Дмитрий Песков.

Встреча в Астане по Сирии состоится 23 января.

Накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также не подтвердил информацию о возможной встрече российского лидера Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом в Рейкьявике.