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Кремль не подтвердил факт приглашения администрации Трампа в Астану

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о приглашении администрации избранного президента США Дональда Трампа на встречу по сирийскому урегулированию в Астане.

«Я ничего не стал бы говорить про конкретно приглашение», — сообщил журналистам Дмитрий Песков. Он также отрицательно ответил на вопрос, может Кремль подтвердить факт приглашения представителей администрации Трампа.

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ отметил, что подготовка к переговорам в Астане — это нелегкий процесс, поскольку он не подменяет собой другие форматы и женевский процесс. «Это скорее дополняющие части», — пояснил Дмитрий Песков.

Встреча в Астане по Сирии состоится 23 января.

Накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также не подтвердил информацию о возможной встрече российского лидера Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом в Рейкьявике.

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Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Кремль не подтвердил факт приглашения администрации Трампа в Астану

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

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