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Три человека пострадали в ДТП в Брянске

В результате аварии произошло столкновение двух легковушек

Три человека пострадали в ДТП в Брянске. Авария произошла в воскресенье, 15 января, на 8-м км трассы Дятьково–Бытошь, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Брянской области.

По данным NASHBRYANSK.RU, водитель автомобиля Lada Kalina двигался в направлении поселка Бытошь. Выехав на встречную полосу, он столкнулся с машиной Nissan Almera.

В результате аварии пассажирку автомобиля Lada госпитализировали с переломами лодыжки и правой ключицы. Водителя и пассажира иномарки отпустили с назначением лечения.

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Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Три человека пострадали в ДТП в Брянске

В результате аварии произошло столкновение двух легковушек

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