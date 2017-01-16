В результате аварии произошло столкновение двух легковушек
Три человека пострадали в ДТП в Брянске. Авария произошла в воскресенье, 15 января, на 8-м км трассы Дятьково–Бытошь, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Брянской области.
По данным NASHBRYANSK.RU, водитель автомобиля Lada Kalina двигался в направлении поселка Бытошь. Выехав на встречную полосу, он столкнулся с машиной Nissan Almera.
В результате аварии пассажирку автомобиля Lada госпитализировали с переломами лодыжки и правой ключицы. Водителя и пассажира иномарки отпустили с назначением лечения.
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