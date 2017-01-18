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От ИГИЛ в Ираке отгородятся рвом

В одной из провинций страны приняли решение построить укрепления с целью не допустить проникновения смертников на территорию административного центра

Фото: Getty Images/The Sydney Morning Herald

В иракской провинции Наджаф местные власти и представители ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби», входящего в состав армии страны, приняли решение о строительстве оборонительных укреплений, включающих в себя ров, для защиты от смертников ИГИЛ (деятельность организации запрещена в России). Эксперты отмечают, что эффективность таких мер носит в основном локальный характер. Вместе с тем практика Наджафа может получить распространение и в других регионах Ирака.

Власти иракской провинции Наджаф, расположенной к югу от Багдада, приняли решение вырыть ров на расстоянии 50 км от одноименного административного центра с целью воспрепятствовать проникновению на территорию региона боевиков ИГИЛ. Об этом «Известиям» рассказал военный представитель ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» Карим ан-Нури.

— Речь идет о создании пояса безопасности вокруг Наджафа, который будет включать в себя в том числе ров. Он протянется от границ провинции Кербела на севере и до границ провинции Кадисия на юге. Прежде всего этим предполагается воспрепятствовать проникновению боевиков ИГИЛ в святые (для шиитов) места, — отметил Карим ан-Нури.

Решение о строительстве оборонительных укреплений было достигнуто на встрече главы администрации Наджафа Луэя аль-Ясари с заместителем командующего «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандисом. Также стороны договорились сформировать и разместить два полка ополчения на территории провинции с целью поддержки местных сил безопасности. Возведение оборонительных сооружений также будет осуществляться под контролем «Аль-Хашд аш-Шааби».

Несмотря на то что основные бои с ИГИЛ в настоящее время развернулись в Мосуле, ряд южных городов Ирака, где проживает преимущественно шиитское население, стабильно подвергается атакам со стороны боевиков-суннитов. Пустынная местность в тех районах позволяет террористам практически беспрепятственно перемещаться и готовить нападения.

В этой связи предполагается, что создание «пояса безопасности», включающего в себя ров, станет препятствием для экстремистов, в том числе и смертников. Дело в том, что ИГИЛ в ходе своих атак зачастую использует начиненные взрывчаткой автомобили, которые предварительно обшиваются металлическими листами. Из-за этого они становятся трудноуязвимыми для стрелкового оружия. Такие автомобили, преодолевая встречный огонь, на большой скорости врываются в расположение иракских войск, после чего смертник приводит в действие взрывное устройство.

Как считает эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов, строительство оборонительных укреплений едва ли принесет ощутимую пользу иракцам в системной борьбе со смертниками ИГИЛ.

— В таких случаях требуется прежде всего агентурная работа. Внедрение своих людей в ряды террористов, работа спецслужб — единственный способ, позволяющий предупреждать такого рода теракты. А спецслужбы в Ираке развалены, — говорит Олег Глазунов.

В свою очередь, военный эксперт Константин Сивков в беседе с «Известиями» отметил, что сам по себе ров может помочь военным противостоять смертникам в начиненных взрывчаткой автомобилях, став локальным препятствием на их пути, и теоретически те же методы обороны могут получить распространение и в других регионах Ирака.

— От смертников, которые едут на автомобилях, такие рвы помогут защититься. При этом вполне возможно, что соответствующая практика будет распространена и на другие регионы Ирака, — говорит Константин Сивков.

Вместе с тем эксперт подчеркивает, что ни один ров не позволит вести борьбу с главной проблемой — идеологией ИГИЛ, что требует усилий принципиально иного масштаба и характера. 

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Известия // среда, 18 января 2017 года

От ИГИЛ в Ираке отгородятся рвом

От ИГИЛ в Ираке отгородятся рвомВ одной из провинций страны приняли решение построить укрепления с целью не допустить проникновения смертников на территорию административного центра

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