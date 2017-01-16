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Революции не будет

Политолог Евгения Пименова – о том, как трактовать слова Трампа о «катастрофической» миграционной политике Меркель

После яркой пресс-конференции, проведенной в преддверии инаугурации, которая состоится уже через несколько дней, избранный президент США Дональд Трамп дал не менее зажигательное интервью лондонской газете «Таймс» и немецкой «Бильд», где вновь обозначил свою позицию по целому ряду вопросов актуальной международной повестки.

Очевидно, что германский аспект звучал в этом интервью весьма объемно. Трамп говорил о миграционной политике Меркель, перспективах двустороннего диалога, о том, каким станет сотрудничество между ним и германских канцлером, а также затронул ряд экономических вопросов, касающихся, в частности, германского автопрома.

Главными тезисами, которые тут же облетели все мировые СМИ, стали слова Трампа о том, что он считает миграционную политику Меркель – катастрофической.

«Я очень уважаю Меркель. Она сильный лидер, но я полагаю, что она совершила катастрофическую ошибку, впустив нелегалов в страну….», - заявил он в интервью. Кроме того, Трамп добавил, сделав явный реверанс германской аудитории: «Вы знаете, что я люблю Германию, мой отец имеет германское происхождение, я бы не хотел оказаться в такой ситуации, которая сложилась здесь сегодня…».

Правительство ФРГ отреагировало на такую критику весьма сдержанно, призвав тщательно взвешивать все, сказанное избранным президентом, и дождаться конкретных шагов, которые должны последовать после его официального вступления в должность.

Тем не менее, заявления Трампа породили волну дискуссий в СМИ. В экспертных кругах начали спорить о том, не вызовет ли это небывалый всплеск популярности правых партий и движений в Европе и ФРГ, не заставит ли мнение избранного американского президента госпожу Меркель коренным образом пересмотреть ее миграционную политику, а также о том, как критика Трампа отразится непосредственно на ее политическом будущем.

По правде говоря, довольно сложно предположить, что Дональд Трамп мог бы сказать иное. Достаточно взглянуть на его предвыборные заявления и интервью ряду европейских изданий, где он прямо призывал европейцев тщательнее и прагматичнее выстраивать миграционную политику и не допускать ошибок, которые могут привести к радикальным изменениям в Европе. Трамп системен в своих воззрениях: аналогичного мнения он придерживается и о нелегальных мигрантах в США – тут впору вспомнить, в частности, его призыв построить стену на границе с Мексикой.

Да, собственно, в самой Германии большого оптимизма от победы Трампа не испытывали. В ходе предвыборной кампании в США германские медиа фактически представляли его опасным популистом, склонным к праворадикальной риторике. Трамп стал сюрпризом для Берлина. И как только стало известно, что Дональд Трамп – избранный президент, ряд ведущих немецких СМИ выразили крайнюю обеспокоенность: «Для Германии и Европы настают тяжелые времена». А министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и вовсе заявил, что «результат[американских выборов]отличается от того, чего желало большинство в Германии», и с новым президентом «ничто не станет легче – многое будет сложнее».

Вполне возможно, заявления Дональда Трампа в интервью европейским газетам могут рассматриваться как сигнал к тому, что Европе и ФРГ - как основному тяжеловесу - придется серьезно пересматривать и ужесточать миграционную политику .

Но при этом следует понимать, что Германия – отнюдь не пионер с точки зрения провоцирования миграционных проблем в Старом Свете. Франция и Бельгия, к примеру, – на протяжении многих десятилетий практиковали принцип открытых дверей для мигрантов из Северной Африки и с Ближнего Востока, а теракты в аэропорту Брюсселя, в Париже и Ницце и вовсе совершали переселенцы, имевшие уже европейское гражданство. И, тем не менее, за последние пару лет «усилиями» Германии проблема беженцев действительно приобрела масштабы, угрожающие всему европейскому континенту. И в этом смысле уже настал момент, когда нужно начинать предпринимать конкретные и системные действия.

Кроме того, слова Трампа – это, безусловно, весьма ощутимый подарок правоконсервативным партиям и движениям ФРГ, которые не преминут им воспользоваться. И даже постараются по максимуму набрать на этом политические очки. В частности, речь идет о партии «Альтернатива для Германии», которая намерена попасть в парламент и уже показала неплохой результат на местных выборах, пройдя в ландтаги в нескольких федеральных землях. Тем не менее, это не станет спусковым крючком к радикальному изменению внутриполитических раскладов в преддверии выборов-2017.

Говоря откровенно, революции и в американо-германских отношениях не случится. Надо помнить, что после Второй мировой войны США и ФРГ связаны особыми узами. С 1945 г. США системно инвестировали громадные средства в восстановление немецкой экономики, тщательно взращивали политические и деловые элиты, интенсивно развивали многопрофильные программы двустороннего партнерства и фиксировали собственное долгосрочное военное присутствие на территории ФРГ.

А в таких условиях нужна предсказуемость, стабильность и трансатлантическая лояльность руководства ФРГ – лояльность, которую канцлер Меркель неоднократно доказывала.

Автор —политический обозреватель газеты «Известия»

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Революции не будет

Политолог Евгения Пименова – о том, как трактовать слова Трампа о «катастрофической» миграционной политике Меркель

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