«Всё идет к конфликту Дональда Трампа и Ангелы Меркель»

Конфликт между немецкими властями и избранным президентом США Дональдом Трампом будет нарастать. Об этом заявил «Известиям» научный директор Германо-российского форума Александр Рар, комментируя реакцию немецкого политического истеблишмента на интервью избранного президента США британской газете The Time и немецкому изданию Bild.

Немецкий политолог, научный директор Германо-российского форума Александр Рар отметил в беседе с «Известиями», что конфликт между Германией и Дональдом Трампом только начинается.

— Германия будет противодействовать политике Трампа. Вся политическая элита Германии в панике. Всё идет к конфликту между избранным президентом США Дональдом Трампом и политической элитой Германии. Конфликт налицо. Команда Ангелы Меркель считает себя ответственной за весь Европейский союз, за стабильность и развитие всего Запада. В первые часы после того, как было опубликовано интервью избранного президента, немецкая политическая элита пребывала в панике. Наверняка, в Берлине готовят «контрнаступление» на Трампа. Многие до сих пор надеются, что американская элита заставит Трампа изменить свою политику в отношении ЕС, НАТО и всего Запада, — сказал Александр Рар.

Реакция немецкого истеблишмента на критику Германии, НАТО и ЕС со стороны Трампа не заставила себя ждать. Наиболее жестко отреагировал немецкий политик, социал-демократ Зигмар Габриэль. Вице-канцлер, министр экономики и энергетики и близкий соратник Ангелы Меркель раскритиковал слова избранного президента США в отношении ЕС, НАТО и миграционной политики Германии.



Помимо этого, Габриэль выступил в защиту немецкого гиганта BMW, против которого Трамп собирается ввести 35-процентные пошлины. Немецкий политик посоветовал Трампу не ограждать США от хороших немецких автомобилей, а научиться «делать автомобили лучше».

Александр Рар отметил, что Германия и лично Ангела Меркель будут делать всё, чтобы сплотить вокруг себя весь Запад. Собеседник назвал интервью Дональда Трампа историческим.

— Никогда еще ни один американский президент не говорил такие критические вещи в отношении Европейского союза и НАТО в одном интервью. Эти две организации — основа и опора Запада. Дональд Трамп растоптал их в одном интервью. Он просто-напросто поставил вопрос о необходимости существования ЕС и Североатлантического альянса. Германия сделает всё, чтобы остановить, как она считает, процесс расшатывания Запада, — сказал Рар.

Собеседник добавил, что нынешняя немецкая элита — это продукт западного атлантического мира и она никогда не сумеет договориться с таким политиком, как Трамп.

— С точки зрения немецких элит, Запад не сможет существовать без этих организаций, — добавил эксперт.

Что касается позиции Габриэля по вопросу о немецком автоконцерне BMW, то он как вице-канцлер и министр экономики [и энергетики] защищает один из главных продуктов экспорта Германии, полагает эксперт.

— Нужно понимать, что могущество и влияние Германии связано с экспортом. Трамп поставил под вопрос свободный рынок на Западе, заявил о повышении тарифов на европейскую продукцию. При таких условиях немецкий бизнес не выживет, — подытожил Рар.

Накануне избранный президент США дал интервью британской газете The Time и немецкому изданию Bild, которое вызвало, как отмечают западные журналисты, панику в европейских столицах. Особое беспокойство выразили представители НАТО и ЕС. Напомним, что Дональд Трамп назвал НАТО устаревшей организацией. Кроме того, избранный президент США назвал миграционную политику канцлера Ангелы Меркель катастрофической ошибкой. «Я думаю, она сделала одну очень катастрофическую ошибку — это принять всех этих нелегалов», — сказал Трамп.