На поддержку промышленности выделят 107, 5 млрд рублей

Более 100 млрд рублей выделит государство на поддержку основных отраслей промышленности, в том числе на субсидирование легкой, пищевой и автомобильной индустрии. На поддержку автопрома будет направлено больше половины от общей суммы. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

— Принято решение правительством о том, что в этом году на ключевые отрасли промышленности будет выделено 107,5 млрд рублей. В первую очередь это автопром — более 60 млрд, включая меры поддержки спроса, льготный лизинг, льготное автокредитование, приобретение для регионов автомобилей скорой помощи, школьных автобусов, — сообщил глава Минпромторга на встрече с главой государства.



На поддержку сельхозмашиностроения будет выделено 13,7 млрд рублей, легкой промышленности — 2,2 млрд рублей.

Денис Мантуров пояснил, что загрузка на предприятиях составляет не более 25% и в министерстве рассчитывают, что за счет бюджетной поддержки удастся увеличить количество заказов на заводах и фабриках.

— Общий объем поддержки различных отраслей промышленности, о котором вы говорили, согласован? — уточнил президент.

Министр заявил, что сумма согласована с правительством, в нее входит капитализация Фонда развития промышленности на 17,4 млрд рублей.

Глава ведомства рассказал, что Россия пока зависит от поставок и использования иностранного оборудования в секторе пищевой промышленности. Его доля составляет 87%.



— Мы в эт­ом году впервые прини­маем решение по подде­ржке программы пищево­го машиностроения: ми­ллиард рублей будет в­ыделен как раз на про­движение этой продукции, будут разрабатыва­ться новые образцы, и мы рассчит­ываем на рост как минимум 25% уже­ в этом году, — пояснил Денис Мантуров.

Отдельно президент и министр обсудили ситуацию в сельхозмашиностроении. Глава Минпромторга напомнил, что в 2008 году положение было тяжелым, остановился даже «Ростсельмаш»: 2000 человек было сокращено, предприятие перешло на трехдневную рабочую неделю. Но ситуация стала меняться после визита на завод Владимира Путина.

— Вами были приняты тогда системные меры, которые повлияли не только на судьбу «Ростсельмаша», но и в целом на отрасль, — сказал министр.

— Говорили, что они были не очень рыночные, — заметил Владимир Путин.

— На тот момент, Владимир Владимирович, да, поскольку техника разрабатывалась еще в советское время. Но за это время на рынок уже вышли новые модификации техники, которая конкурентоспособна не только на российском, но и на зарубежных рынках, причем не только ближнего зарубежья, но поставляется и в дальнее зарубежье, включая Северную Америку, — сообщил Денис Мантуров.

