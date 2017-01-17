Советник Трампа: санкции сплотили россиян вокруг Путина

Введенные против России санкции со стороны США и Европы имели обратный эффект и лишь сплотили россиян вокруг президента Владимира Путина, эти меры были не самой лучшей идеей, заявил неофициальный представитель избранного президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи.

Он отметил, что в сложившейся ситуации США следует отказаться от определенного стандарта во внутренней и внешней политике и сосредоточиться на борьбе с терроризмом и радикальным исламизмом, задуматься над увеличением зарплат рабочему классу и прочих внутренних проблемах, сообщает ТАСС.

«Вы знаете русских людей лучше, чем я. Санкции в некотором роде имели обратный эффект из-за характера российских людей. Я думаю, что русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить. В моем понимании санкции скорее всего сплотили вашу нацию вокруг президента», — сказал Скарамуччи.

Он добавил, что в долгосрочной перспективе и применительно к другим нациям санкции могут быть болезненными, поэтому США их и используют.

Как отметил Скарамуччи, «санкции были не самой лучшей вещью», однако поведение России вызвало «определенное неодобрение» в международном сообществе, что в то же время не означает отсутствие возможности сесть за стол переговоров. Скорее всего, у США и РФ еще будет возможность прийти к лучшему соглашению, считает советник Трампа.

Отвечая на вопрос о Дональде Трампе и его дальнейших действиях, Скарамуччи обратил внимание не то, что избранный глава государства является «человеком большого здравого смысла», а также уважительно относится к русскому народу и тому наследию в отношениях, которое есть у США и России со времен Второй мировой войны.

По словам советника, обе страны были в центре битвы, и даже во время холодной войны уважали друг друга, что позволило сохранить безопасность своих граждан в то напряженное время.

Трамп же, по словам Скарамуччи, имеет «историческую перспективу», а позиция его состоит в том, что США и Россия имеют «общие ценности, вокруг которых мы можем объединиться, которые могли бы быть взаимовыгодными». При этом есть и противоречия, которые должны быть урегулированы, иначе страны так и останутся антагонистами.

Советник вновь подчеркнул, что Трамп испытывает большое уважение к российскому народу и русской культуре, о чем он постоянно сигнализирует, давая вместе с тем понять, что при любых противоречиях вполне возможно улучшение отношений в ближайшие годы.

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