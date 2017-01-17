Захарова назвала истерикой публикации американских СМИ о Трампе

В первую очередь речь идет о сюжете телеканала CNN, который сделал подборку высказываний будущего президента о России
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сюжет телеканала CNN, который сделал подборку высказываний Дональда Трампа, сделанных до вступления в президентскую гонку. В частности, избранный президент не раз называл Россию самой большой проблемой Вашингтона и выступал за введение антироссийских санкций.
«У них уже истерика началась. Год крутили сюжеты о том, что Трамп «пророссийский президент». А теперь решили, что пора отыгрывать в обратную сторону», — записала Захарова в своем Facebook.
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