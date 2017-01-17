CNN: Трамп до президентской гонки выступал за санкции против России

В 2014 году, до своего участия в президентской гонке в США, избранный президент Дональд Трамп делал резкие заявления о России, поддерживал жесткую республиканскую линию по отношению к Москве и выступал за введение антироссийских экономических мер.

Подборку высказываний Трампа публикует CNN.

Так, в интервью NBC 14 марта 2014 года Трамп открыто призвал к введению против России санкций. Он заявил, что Путину удалось перехватить у Обамы инициативу и это продолжается уже долгое время. По его словам, Россия не является экономически сильной страной. поэтому меры в экономике нанесут по ней ощутимый удар.

«Мы определенно должны ввести против России санкции.. Обама, который выглядит не очень хорошо, должен проявить мужество и не делать ничего откровенно глупого, я надеюсь на это», — сказал Трамп.

Before his presidential run, Trump called Russia the "biggest problem" and greatest geopolitical foe of the US https://t.co/wAP975C58R pic.twitter.com/cN7lh2B1R0 — CNN Politics (@CNNPolitics) 16 января 2017 г.

24 марта 2014 года в интервью Fox News Трамп поддержал жесткую позицию республиканца Митта Ромни по России.

«Митт был прав, когда сказал, что Россия — наша самая главная проблема», — сказал Трамп. Он также призвал в том интервью обратить внимание на активность России повсюду, посмотреть, как она «контролирует ситуацию в Иране и Сирии», и как «США были выброшены буквально отовсюду».

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