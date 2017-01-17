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Топилин прогнозирует увеличение реальных зарплат россиян

Министр труда и соцзащиты заверил, что уровень безработицы в РФ не повысится

Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин заявил, что в 2017 году реальные зарплаты россиян вырастут.

«Заработная плата, по нашим оценкам, будет увеличиваться. Не только номинальная, но и реальная», — рассказал глава ведомства в интервью «Российской газете».

По словам министра, важную роль в этом процессе сыграет реализация указов президента Владимира Путина об увеличении денежного содержания работников бюджетной сферы.

Кроме того, согласно прогнозам министерства уровень безработицы в РФ не повысится.

Как отметил Топилин, безработица «будет колебаться в рамках показателей 2016 года».

Также министр заверил, что «время менять пенсионный возраст еще не пришло».

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Топилин прогнозирует увеличение реальных зарплат россиян

Министр труда и соцзащиты заверил, что уровень безработицы в РФ не повысится

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