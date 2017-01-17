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«Викинг» стал самым кассовым фильмом 2016 года

Историческая драма Алексея Кравчука по-прежнему в пятерке лидеров российского проката

Фото: Централ Партнершип

Российский бокс-офис за уикенд 12-15 января возглавил фантастический боевик «Кредо убийцы» — выходные принесли в копилку фильма дополнительные 145 млн рублей при общих сборах в 885 млн, сообщает портал «Кинодата».

На второй строчке — российская историческая драма «Викинг», продолжающая свой триумфальный путь в отечественном прокате. За уикенд картина собрала 130 млн при общих сборах в 1 млрд 410 млн, что сделало фильм самой кассовой российской картиной 2016 года.

— «Викинг» продолжает оставаться среди лидеров благодаря недавно вернувшимся с каникул зрителям. А фантастический боевик «Кредо убийцы» претендует на роль одного из самых популярных фильмов, основанных на компьютерных играх, — рассказал «Известиям» генеральный директор сети кинотеатров КАРО Ник Глушко. — До этого момента из фильмов подобного жанра только «Лара Крофт» и «Варкрфат» были хорошо приняты зрителями. На прошедшей неделе в прокате не было блокбастера, способного сместить «Кредо убийцы» и «Викинга» с лидирующих позиций. У отечественной средневековой саги хорошая информационная поддержка на российском телевидении, и он еще несколько недель будет успешно идти благодаря "сарафанному радио".

Третью строчку заняла американская комедия «Почему он?» с Джеймсом Франко в главной роли. Комедия о непростых отношениях зятя и тестя собрала в нашем прокате 125 млн рублей. А вот «Ла-Ла Ленд», завоевавший главные награды премии «Золотой глобус», разместился лишь на четвертой позиции. Музыкальная мелодрама с Эммой Стоун и Райаном Гослингом в главных ролях заработала 90 млн рублей.

— Комедийный фильм «Почему он?» не вызывает вопроса «Почему он занял третье место?» — этому способствовали прекрасный актерский состав и хорошая рекламная кампания, — отмечает Глушко. — Но и «Ла-Ла Ленд» показал очень хороший старт для мюзикла — очень сложного для России жанра. Мы думаем, что у фильма будет долгий прокат, так как он является одним из потенциальных фаворитов оскаровской гонки.

Замыкает пятерку лидеров полнометражный анимационный фильм «Три богатыря и Морской царь» — 45 млн при общих сборах в 760 млн. Повторить успех самой кассовой части франшизы «Три богатыря на дальних берегах», собравшей 950 млн рублей ленте пока не удалось.

— На этой неделе в прокате появятся триллер «Три икса: Мировое господство» с Вином Дизелем и вошедшая в шорт-лист премии «Оскар» драма Андрея Кончаловского «Рай», — говорит Глушко. — К ее выходу приурочена «Неделя памяти жертв Холокоста», в программе которой — документальные картины и специальные показы. Также в ближайшие дни зрители увидят французскую мелодраму с участием Марион Котийяр «Иллюзия любви» и российский фильм ужасов «Невеста». Эти ленты привлекут свою аудиторию, но вряд ли смогут попасть в топ-5.

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Известия // вторник, 17 января 2017 года

«Викинг» стал самым кассовым фильмом 2016 года

«Викинг» стал самым кассовым фильмом 2016 годаИсторическая драма Алексея Кравчука по-прежнему в пятерке лидеров российского проката

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