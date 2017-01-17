Минздрав не предлагал разрешить «скорым» таранить автомобили

Официальный представитель Минздрава Олег Салагай заявил, что ведомство не выступало с инициативой разрешить таранить автомобили, мешающие проезду карет скорой помощи.



«Общественностью и экспертами предлагаются различные подходы: от таких радикальных, как таранить машины-нарушители, до корректировки законодательства, вплоть до введения уголовной ответственности за подобное правонарушение», — сказал Салагай.

Он отметил, что данный вопрос тесно связан с подготовленным ранее «Законом о защите медиков от нападений».

Как указал Салагай, Минздрав России и лично министр Вероника Скворцова считают, что препятствование движению скорой помощи, как и покушение на жизнь медработников, является категорически недопустимым и должно сурово караться по закону.

Ранее сообщалось, что машинам скорой помощи могут разрешить таранить не пропускающие их автомобили.



Напомним, 10 января в Петропавловске-Камчатском произошел резонансный случай. Женщина — водитель иномарки и ее пассажир 10 минут мешали врачам проехать к дому умирающего 21-летнего мужчины. При этом мужчина, который находился вместе с женщиной в салоне автомобиля, вел себя неадекватно: оскорблял медиков и прыгал на капот.



Когда карета скорой помощи прибыли на место, они были вынуждены констатировать смерть пациента.