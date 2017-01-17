Машинам скорой могут разрешить таранить не пропускающие их автомобили

Кареты скорой помощи могут в ближайшем будущем получить разрешение таранить автомобили, которые отказываются их пропускать. Данный вопрос находится на обсуждении в Минздраве, привлекается мнение общественности и пациентов, сообщает ТАСС.

Также ведомство занимается проработкой возможности законодательного наказания лиц, препятствующих работе скорой – по аналогии со случаями нападения на врачей, сообщает сетевое издание m24.ru.

Ранее, 10 января, подобный инцидент произошел в Петропавловске-Камчатском. Девушка за рулем легковушки 10 минут отказывалась пропустить машину скорой помощи, которая ехала к 21-летнему пациенту. Пассажир иномарки вышел из машины и стал вести себя агрессивно по отношению к скорой. Когда медики смогли попасть к пациенту, он скончался. По данному факту СК возбудил уголовное дело.

Как ранее писали «Известия», в декабре 2016 года, с инициативой разрешить машинам экстренных служб таранить неправильно припаркованные во дворах автомобили выступила Общественная палата. Идею законопроекта поддержали и сами спасатели. Автомобилисты зачастую не только перегораживают проезды во дворах, но и паркуются на местах для спецтехники. По этой причине пожарным иногда приходится вручную передвигать легковушки, чтобы подъехать к горящему дому.