Срывая покровы

Во вторник в швейцарском Давосе открылся очередной Всемирный экономический Форум. Форум в Давосе, пожалуй, последний из сохранившихся оплотов мирового движения глобализма. Другие в последние годы сошли на нет. Да сам Давос несколько потускнел.

Заявленная тема «Отзывчивое и ответственное лидерство» явно проектировалась под провалившуюся на выборах в США Хилари Клинтон, но, по понятным причинам, ее на форуме не будет. И центральная тема дискуссии будет, похоже, совсем иной.

Правда, в этом году туда заедет Джо Байден — пока еще в качестве вице-президента США. В Швейцарию он прибудет из Киева, где находился с прощальным утешительным визитом. А в пятницу Байден слагает с себя полномочия. В США уже есть новый президент, и ему на таких форумах явно неинтересно и делать нечего. Правда, человек Трампа в Давосе появился и уже высказался. Энтони Скарамуччи, назначенный на прошлой неделе советником президента по связям с бизнесом, единственный представитель новой американской администрации, приехавший в Давос, в интервью ТАСС заявил, что по его мнению, антироссийские санкции оказались неэффективны. Так это тоже не сенсация.

Справедливости ради стоит отметить, что Давосский форум как организация, созданная в далеком 1971 году, обладает едва ли не самой полной информационной базой по мировым национальным и бизнес-элитам; это швейцарское НКО обладает возможностями для проведения самой высокоточной экспертизы и оценки происходящих процессов. Традиционно тут можно встретить финансистов со всего мира, как частных, так и министров финансов крупнейших стран и не очень крупных. Одни приезжают договориться о глобальных правилах игры на следующий год. Другие — чтобы первыми узнать эти правила и воспользоваться инсайдом.

Но сегодня складывается впечатление, что Всемирный экономический форум в Давосе тоже утрачивает былое влияние в качестве площадки для тестирования тех или иных политических решений на представителях глобального бизнеса. Почему? Да потому что сегодня терпит крах сама идея глобализации.

Мировая политика перестает быть глобальной. Глобализация сыграла с миром злую шутку. Следствием ее стали кризисы в Европе — как миграционный, так и политический; Brexit в Соединенном Королевстве, Трампсит в США… Наметившиеся подобные процессы в крупнейших европейских и азиатских странах. И главное, утрата самими США роли локомотива мировой глобализации.

И вот, получается, что Давосский форум – 2017 уже впору было бы назвать «Как нам спасти глобализацию». Как в известном афоризме: спасение утопающей глобализации — дело рук самих глобалистов. Собственно, на эту тему и развернутся основные дискуссии в Швейцарских Альпах в ближайшие несколько дней.

Приведут ли они к какому-нибудь значимому результату? Трудно сказать. Пока глобалисты не могут предложить рецепта удачного выхода ни по одному из вопросов тревожной актуальной повестки, они не в состоянии ответить ни на один из вызовов последних лет — от стремительно нарастающего имущественного неравенства до текущей угрозы потери европейцами своей идентичности под натиском миллионной орды беженцев-иноверцев с Ближнего Востока и северной Африки.

В традиционном ежегодном докладе ВЭФ, анализирующем глобальные риски, в числе главных рисковых трендов отмечается дальнейший рост неравенства — как имущественного, так и социального. То есть планету ждет дальнейшая поляризация общества и в развитых, и в не очень развитых странах мира. Именно растущее неравенство, по версии Давоса, и станет определять развитие мирового сообщества на ближайшее десятилетие. Такой вот глобализм.

Накануне открытия очередного форума в швейцарском Давосе известная бельгийская правозащитная организация опубликовала свой доклад о борьбе с бедностью. По данным авторов доклада, восемь самых богатых людей мира владеют состоянием, в совокупности равным сбережениям половины населения земного шара. Конечно, ничего нового. Но тут важно отметить, что за последний год подобные доклады стали выходить в свет во многих странах мира.

Напомним, что сама концепция глобализации имела совершенно обратные цели, а именно — построение справедливого, устойчиво развивающегося мира ради счастья каждого человека.

Однако за последние четверть века под бдительным патронажем США усилия международного надгосударственного движения глобализма привели к прямо противоположным результатам. Мир стал хуже. Несправедливее и опаснее. Что и констатируют жрецы-глобалисты в своем докладе.

Сегодня мировое сообщество находится в поиске новых идей развития. И, несмотря на концентрацию огромных средств и собственности в руках глобалистов, практика показала, что наднациональная секта финансистов и толстосумов не может управлять процессом мирового развития. В этом смысле Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе может стать последним в истории этой международной глобальной организации. Мир меняется и больше не желает быть глобальным.

Автор — директор Международного института новейших государств