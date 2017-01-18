Новости, деловые новости - Известия
Среда,
18 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Коррупционные дела вызывают интерес у российских граждан

Согласно данным ВЦИОМа, большинство респондентов считают крупный штраф достаточной мерой наказания за получение взятки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Россияне знают о последних громких коррупционных скандалах  и поддерживают аресты чиновников, задержанных по подозрению в получении взятки. Это следует из опроса ВЦИОМа. Положительную оценку граждан вызвали аресты экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева (67%) и бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко (66%). Эксперты обращают внимание, что общественное мнение по вопросу мер наказания за коррупцию — неоднозначно. 

Согласно опросу «Коррупция: преступление и наказание», большинство граждан — 67% — с одобрением отнеслось к аресту экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, который был задержан по подозрению в получении взятки. Только 4% опрошенных выразили несогласие с арестом экс-министра. При этом 23% респондентов вообще не слышали о ситуации.

С возбуждением уголовного дела против бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиненного в хищении денежных средств и злоупотреблении должностным положением, согласны 66% опрошенных. И только 2% выступили против.

Положительно россияне отнеслись и к задержанию экс-губернаторов Сахалинской области Александра Хорошавина (62%), Кировской области Никиты Белых (60%) и экс-главы Коми Вячеслава Гайзера (55%). Не одобряют их аресты, по данным социологов, лишь 2–3% опрошенных.

Среди действующих мер наказания за коррупционные преступления участники опроса выделили штраф, превышающий размеры взятки (38%), запрет занимать руководящие должности (28%), а также тюремное заключение (20%) и конфискацию имущества (19%). Эти меры, по данным социологов, граждане поддерживают в первую очередь. Меньше всего россиян — 3% — высказалось за смертную казнь (в России на нее введен мораторий), которая могла бы грозить за коррупционные преступления.

В случае если в даче взятки подозревают организацию, самым подходящим наказанием, по мнению опрошенных, станет: полная проверка деятельности компании контрольными органами (37%), штраф, превышающий размер взятки (34%), или запрет на участие в госзаказе (29%).

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов полагает, что население, как правило, приветствует аресты и задержания чиновников, однако неоднозначно относится к выбору меры наказания, считая ее то слишком мягкой, то слишком жесткой.

— Существует проблема — как конвертировать поддержку арестов и задержаний в поддержку конкретного преследования, потому что здесь общественное мнение гораздо более противоречиво, — говорит политолог.

Вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский отмечает, что коррупционные скандалы всегда вызывали резонанс в российском обществе, которое остро чувствует несправедливость.

— Кроме того, есть проблема расслоения общества на богатых и бедных. Так как основная часть не имеет высоких доходов, ее интересует выявление вопиющих случаев неправедно нажитого богатства. А то, что власти ведут борьбу с коррупционерами, вызывает поддержку и доверие к ним со стороны людей, — сказал Ростислав Туровский.

Адвокат Олег Сухов отметил, что многие граждане сталкиваются с коррупцией в реальной жизни, эта проблема актуальна для российского общества.

— Люди считают, что нужно наказывать штрафом, так как работающая на пределе возможностей тюремная система не выдержит существенного увеличения численности заключенных, — сказал он, добавив, что всегда есть риск осуждения невиновного.

Штрафные санкции в отношении коррупционеров, по словам адвоката, позволили бы компенсировать часть нанесенного ими ущерба, в то время как лишение свободы, напротив, наложило бы на государство дополнительные обязательства и расходы.

Читайте также:

Регионы теряют баллы из-за коррупции

Коррупционные скандалы в понятных величинах. Инфографика

Политологи прогнозируют обновление губернаторского корпуса

​​​​​​​

Известия // среда, 18 января 2017 года

Коррупционные дела вызывают интерес у российских граждан

Коррупционные дела вызывают интерес у российских гражданСогласно данным ВЦИОМа, большинство респондентов считают крупный штраф достаточной мерой наказания за получение взятки

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анна Каледина

журналист

Все мнения

Мнение

Владимир Оленченко

политолог

Все мнения

Мнение

Сергей Гончаров

эксперт

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Журавлев

политолог

Все мнения

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Иосиф Кобзон

депутат

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Илья Резник

композитор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке