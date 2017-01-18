Коррупционные дела вызывают интерес у российских граждан

Россияне знают о последних громких коррупционных скандалах и поддерживают аресты чиновников, задержанных по подозрению в получении взятки. Это следует из опроса ВЦИОМа. Положительную оценку граждан вызвали аресты экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева (67%) и бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко (66%). Эксперты обращают внимание, что общественное мнение по вопросу мер наказания за коррупцию — неоднозначно.

Согласно опросу «Коррупция: преступление и наказание», большинство граждан — 67% — с одобрением отнеслось к аресту экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, который был задержан по подозрению в получении взятки. Только 4% опрошенных выразили несогласие с арестом экс-министра. При этом 23% респондентов вообще не слышали о ситуации.

С возбуждением уголовного дела против бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиненного в хищении денежных средств и злоупотреблении должностным положением, согласны 66% опрошенных. И только 2% выступили против.

Положительно россияне отнеслись и к задержанию экс-губернаторов Сахалинской области Александра Хорошавина (62%), Кировской области Никиты Белых (60%) и экс-главы Коми Вячеслава Гайзера (55%). Не одобряют их аресты, по данным социологов, лишь 2–3% опрошенных.

Среди действующих мер наказания за коррупционные преступления участники опроса выделили штраф, превышающий размеры взятки (38%), запрет занимать руководящие должности (28%), а также тюремное заключение (20%) и конфискацию имущества (19%). Эти меры, по данным социологов, граждане поддерживают в первую очередь. Меньше всего россиян — 3% — высказалось за смертную казнь (в России на нее введен мораторий), которая могла бы грозить за коррупционные преступления.

В случае если в даче взятки подозревают организацию, самым подходящим наказанием, по мнению опрошенных, станет: полная проверка деятельности компании контрольными органами (37%), штраф, превышающий размер взятки (34%), или запрет на участие в госзаказе (29%).

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов полагает, что население, как правило, приветствует аресты и задержания чиновников, однако неоднозначно относится к выбору меры наказания, считая ее то слишком мягкой, то слишком жесткой.

— Существует проблема — как конвертировать поддержку арестов и задержаний в поддержку конкретного преследования, потому что здесь общественное мнение гораздо более противоречиво, — говорит политолог.

Вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский отмечает, что коррупционные скандалы всегда вызывали резонанс в российском обществе, которое остро чувствует несправедливость.

— Кроме того, есть проблема расслоения общества на богатых и бедных. Так как основная часть не имеет высоких доходов, ее интересует выявление вопиющих случаев неправедно нажитого богатства. А то, что власти ведут борьбу с коррупционерами, вызывает поддержку и доверие к ним со стороны людей, — сказал Ростислав Туровский.

Адвокат Олег Сухов отметил, что многие граждане сталкиваются с коррупцией в реальной жизни, эта проблема актуальна для российского общества.

— Люди считают, что нужно наказывать штрафом, так как работающая на пределе возможностей тюремная система не выдержит существенного увеличения численности заключенных, — сказал он, добавив, что всегда есть риск осуждения невиновного.



Штрафные санкции в отношении коррупционеров, по словам адвоката, позволили бы компенсировать часть нанесенного ими ущерба, в то время как лишение свободы, напротив, наложило бы на государство дополнительные обязательства и расходы.

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