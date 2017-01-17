Молдавия может аннулировать соглашение об ассоциации с ЕС

Президенты России и Молдавии Владимир Путин и Игорь Додон провели первую после девятилетнего перерыва официальную встречу на уровне глав государств. В ходе переговоров Игорь Додон не исключил, что Молдавия выйдет из соглашения об ассоциации с Европейским союзом (ЕС) ради стратегического партнерства с Россией.

Владимир Путин в начале встречи напомнил, что отношения России и Молдавии в последнее время складывались не очень благополучно.

— Молдова — важный для России партнер в регионе. К сожалению, мы с вами знаем, что отношения между нашими странами складывались в последнее время не лучшим образом. Об этом говорит и падение товарооборота — за последние годы он упал практически в два раза, — заявил президент. — Но я очень рассчитываю, что ваш первый визит в Россию (это ваша первая зарубежная поездка в качестве президента) будет хорошим толчком для развития наших межгосударственных связей по всем направлениям.

Игорь Додон, в свою очередь, заявил, что избиратели Молдавии, поддержав его кандидатуру на выборах, проголосовали за стратегическое партнерство и дружбу с Россией. Именно поэтому свой первый официальный визит он совершает в Москву.

— Последние семь лет, к сожалению, даже из молдавских стратегических документов исчезло стратегическое партнерство с Россией. Но в прошлом году народ Молдовы проголосовал за президента и проголосовал за программу президента, — сказал Игорь Додон. — Большинство граждан Республики Молдова проголосовали за сохранение государственности, за нейтралитет, за стратегическое партнерство с Россией, за решение приднестровского конфликта, приднестровского вопроса, за сохранение наших традиционных православных ценностей. И мы очень надеемся, и народ Молдовы очень надеется, что с 2017 года у нас начинается новый этап и мы сможем восстановить стратегическое партнерство по основным направлениям.



Переговоры продлились несколько часов. Стороны обсудили основные проблемы в отношениях двух стран: восстановление полноценных торгово-экономических связей, приднестровское урегулирование, положение молдавских мигрантов в России.



Российская сторона заявила, что готова расширить список предприятий Молдавии, чья продукция будет поставляться в РФ, проработать вопрос о возврате молдавским гражданам, не совершившим серьезных преступлений, права на работу в России, а также дать поручение экспертам о проработке вопроса о реструктуризации старых долгов Кишинева за газ.

— Многое будет зависеть от того, как Молдова будет выстраивать свои отношения с Евросоюзом, имею в виду подписанную и вступившую в законную силу договоренность об ассоциации между Молдовой и Евросоюзом. Для нас здесь есть определенные риски, они аналогичные тем рискам, с которыми мы столкнулись после подписания соответствующих документов между Украиной и Евросоюзом, — заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров.

Игорь Додон, в свою очередь, не исключил, что Молдавия может аннулировать соглашение об ассоциации с ЕС, если на следующих парламентских выборах в республике победят социалисты и он получит возможность принять такое решение.

_ У президента Молдавии нет полномочий аннулировать это соглашение (об ассоциации с ЕС. — «Известия»). Оно остается в силе. Будет парламентское большинство другое… которое примет это решение, я его поддержу. Выборы парламентские могут быть в этом году либо в следующем, — напомнил Игорь Додон. — Я хочу, чтобы граждане России четко понимали и были уверены, что большинство граждан Республики Молдова вне зависимости от деклараций некоторых политиков хотят дружить с Россией. Что касается возобновления полного экономического сотрудничества, я отвечу следующим образом. Конечно, мы бы хотели сегодня и сейчас, но мы понимаем, что «Москва не сразу строилась». Мы понимаем, что то, что разрушалось годами, решить в один день невозможно, — пояснил он.



Лидеры двух стран обсудили и ситуацию в Приднестровье. Владимир Путин заявил, что Россия готова выступить гарантом в процессе воссоединения двух частей бывшей Молдавской ССР. По мнению российского президента, только взаимоприемлемые условия могут разрешить давний кризис.

— Хочу сказать, что мы приветствуем то мужество, которое проявил избранный президент Молдовы Игорь Николаевич Додон, совершив свою поездку в Приднестровье, потому что это, безусловно, демонстрация желания восстановить не только отношения, но и территориальную целостность страны. И при этом это явное проявление уважения к тем людям, которые проживают в Приднестровье. Думаю, что это создаст очень хорошие условия для начала конструктивных, серьезных переговоров по приднестровскому урегулированию, — сказал российский лидер.

