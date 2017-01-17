Украинцев отвлекают антироссийским иском

Президент Украины Петр Порошенко поручил МИДу страны подать иск в Международный суд ООН в Гааге против России. Киев обвиняет Москву в нарушении сразу двух конвенций всемирной организации: «О борьбе с финансированием терроризма» и «О ликвидации всех форм расовой дискриминации». По мнению экспертов, иск является популистской мерой и не приведет к каким-то результатам.

Заявление о подаче иска в Международный суд ООН глава Украины сделал на встрече с заместителем министра иностранных дел Еленой Зеркаль, уполномоченным президента по делам крымско-татарского народа Мустафой Джемилевым, заместителями главы администрации президента Алексеем Филатовым и Константином Елисеевым.

Петр Порошенко заявил, что в течение трех лет Москва «грубо нарушает международное право, осуществляет незаконную аннексию Крыма», в то время как Киев все эти годы «действовал исключительно в формате международного права». Украинский лидер заверил, что работа проводилась по его поручению. Как сообщается на официальном сайте президента Украины, иск в рамках конвенции «О борьбе с финансированием терроризма» был сформирован по итогам пяти заседаний и 45 нот, а в рамках конвенции «О ликвидации всех форм расовой дискриминации» — по итогам трех заседаний и 20 нот. Правда, на сайте не уточняется, что это были за заседания и куда направлялись упомянутые ноты.

В заключение президент Украины сообщил о своем поручении внешнеполитическому ведомству передать иск в Международный суд ООН в Гааге.

Вскоре на официальном сайте МИД Украины появилось сообщение о поданном в Международный суд иске.

Политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко считает, что для Порошенко иск в Международный суд ООН — прием, отвлекающий внимание населения от внутренних проблем в стране.

— На сегодняшний день основным объяснением любых трудностей внутри страны является российская агрессия. Для того чтобы тезис и дальше был актуален, его нужно регулярно подпитывать, в том числе такими методами, — говорит эксперт.

Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко считает, что у украинского иска нет никаких шансов.

— Это уже второй иск в Международный суд Гааги с одним и тем же обвинением в адрес России — в нарушении международных соглашений. Никакого результата от него не будет. Порошенко пытается выстроить свою позицию по Крыму, доказать, что это была российская агрессия. Но дело в том, что соответствующее определение уполномочен давать лишь Совет Безопасности ООН. И только тогда Международный суд в Гааге сможет предъявлять обвинения. Таким образом, Украина может не признавать переход Крыма в состав России. Это ее личное дело. Ничего от этого принципиально не изменится. А иски пусть подает куда угодно, — заключил эксперт.

Этот случай в истории российско-украинских отношений действительно не первый. В сентябре 2016 года Петр Порошенко поручил МИД Украины подать в Международный суд ООН иск против РФ о нарушении Конвенции по морскому праву, утверждая, что Москва нарушает права Киева на природные ресурсы в акваториях Черного и Азовского морей.