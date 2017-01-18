В московском метро появится криминологическая карта

Московский университет МВД РФ им. В.Я. Кикотя разработал «Стандарт безопасного поведения пассажиров метрополитена», который является дополнением к имеющимся правилам поведения в метро.



Документ, в частности, предусматривает создание криминологической карты метро, где будут отмечены наиболее опасные станции и линии. Для определения степени опасности станций криминологи предлагают ввести специальный коэффициент.

«Для расчета надо будет поделить количество зарегистрированных преступлений на станции на число прошедших через нее пассажиров. То есть исходить из уровня опасности, которая угрожает пассажиру. Риск стать жертвой на станции, где на 1 млн пассажиров совершается 10 краж, больше, чем там где перевозят 3 млн, но совершается 20 краж», — отметил профессор кафедры криминологии Московского университета МВД Валерий Уткин

Криминогенную карту предлагается размещать на видных местах станций, публиковать в газетах, транслировать на телеэкранах и на странице в интернете, которая открывается при подключении Wi-Fi в вагонах метро.

Кроме того, предполагается открытие консультационных пунктов, где специалисты, владеющих правовыми знаниями, будут решать вопросы профилактики преступности, а также оказывать помощь жертвам и содействовать полиции.



Отдельным пунктом идет предложение ужесточить наказание за нахождение в метро в состоянии алкогольного опьянения.



Подробнее — в материале «Известий»: Кодекс безопасности для пассажира

