Кодекс безопасности для пассажира

Московский университет МВД РФ им. В.Я. Кикотя разработал «Стандарт безопасного поведения пассажиров метрополитена», являющийся дополнением к имеющимся правилам поведения в метро. Новый документ предусматривает создание криминологической карты метро и открытие на станциях консультационных пунктов. В них представители полиции и служб метрополитена будут оказывать помощь пассажирам, попавшим в беду. Отдельным пунктом идет предложение внести поправки в законодательство и ужесточить наказание за нахождение в метро в пьяном виде.

Сотрудники Московского университета МВД исследовали метрополитен как уникальную транспортную систему, которая ежедневно перевозит свыше 9 млн пассажиров. Метро, по мнению криминологов, может стать хорошей площадкой, где можно было бы внедрить и протестировать новые методики профилактики правонарушений. Тем более что за последние пять лет количество совершаемых преступлений в Москве постоянно росло, а в метрополитене, наоборот, снижалось.

— С 2011 года в метрополитене количество преступлений снизилось на 44%, — рассказал «Известиям» профессор кафедры криминологии Московского университета МВД Валерий Уткин. — Положительная тенденция в криминологической обстановке на метрополитене отмечалась и в 2016 году. Итоговые данные свидетельствуют об уменьшении числа преступлений на 18,4%. Метрополитен добился такого успеха неслучайно. Нормализовать обстановку в подземке удалось за счет увеличения финансирования безопасности Москвой и федеральными структурами, создания службы безопасности метрополитена и внедрения новых технологий — от рамок-металлоискателей до разветвленной системы видеонаблюдения.

По словам Валерия Уткина, немаловажно и то, что полицейские подразделения, работающие в подземке, избежали оптимизации штата, хотя в столичной полиции прошло сокращение. Также поддержку полиции метрополитена оказывают Росгвардия и курсанты Московского университета МВД.

Криминологическая ситуация в метрополитене, по словам Валерия Уткина, имеет непростую специфику. Среди пострадавших от преступлений значительная доля приезжих — 74%. Большинство преступников, «промышляющих» в метро, — тоже приезжие (60%), что серьезно осложняет предупреждение и раскрытие преступлений. Тем не менее в 2016 году раскрыто 40,8% преступлений, совершенных в столичной подземке, что заметно выше показателя раскрываемости по городу.

В числе потерпевших больше всего представителей виктимных категорий граждан, то есть тех, кому труднее всего постоять за себя. Среди пострадавших от преступников женщин —48%, пожилых людей — 3,7%, несовершеннолетних — 5,5%.

Тем не менее пассажиры воспринимают метро как территорию безопасности. Соцопрос среди москвичей, постоянно пользующихся метро, показал, что 55% из них чувствуют себя в подземке в большей безопасности, чем на улицах города. По словам Валерия Уткина, принятие стандарта повысит реальную защищенность пассажиров.

— Мы исследовали виктимность, то есть особенности поведения человека, из-за которых он может стать потенциальной жертвой, — объяснил Валерий Уткин.



По итогам исследования были разработаны рекомендации, которые помогут пассажиру не стать персонажем криминальной хроники. Другими словами, в защите жизни и здоровья граждан должны участвовать не только полиция, но и они сами.

Первое предложение — разработка криминогенной карты метро, где были бы отмечены наиболее опасные станции и линии. Для определения степени их опасности криминологи предлагают ввести специальный коэффициент.

— Сейчас в метро считают криминогенными те станции, где совершается больше всего преступлений, — уточняет Валерий Уткин. — Но это не совсем объективно. Мы предлагаем свой расчет коэффициента преступности. Для расчета надо будет поделить количество зарегистрированных преступлений на станции на число прошедших через нее пассажиров. То есть исходить из уровня опасности, которая угрожает пассажиру. Риск стать жертвой на станции, где на 1 млн пассажиров совершается 10 краж, больше, чем там где перевозят 3 млн, но совершается 20 краж.

Криминогенную карту предлагается размещать на видных местах станций, публиковать в газетах, транслировать на телеэкранах и на странице в интернете, которая открывается при подключении Wi-Fi в вагонах метро. Одновременно разработчики рекомендуют делать предупреждающие сообщения о криминогенных ситуациях на станциях.

— Будет логичным, если пассажир при загрузке интернета первым делом получит не рекламу, а сообщение о том, что он находится в зоне, где высока опасность карманных краж, — пояснил Валерий Уткин. — Это поможет пассажирам, особенно приезжим, скорректировать свое поведение, повысить бдительность.



Такая информация, по мнению разработчиков, не должна пугать людей.

— Соцопрос показал, что две трети пассажиров будут воспринимать эту информацию как помощь и сигнал к тому, чтобы быть более внимательным, — говорит Валерий Уткин.

Следующее предложение — организация консультационных пунктов метрополитена.

— В вестибюле станции «Китай-город» и некоторых других сейчас открыты консультационно-информационные центры, — продолжил Валерий Уткин. — Но там работают сотрудники метро, которые информируют, как проехать на нужную станцию. Участие в работе пунктов специалистов, владеющих правовыми знаниями, которые могли бы решать вопросы профилактики преступности, оказывать помощь жертвам и содействовать полиции, повысило бы уровень безопасности в метрополитене. На пунктах могли бы в качестве консультантов проходить практику курсанты Московского университета МВД и других юридических вузов города.

Такие пункты, по мнению криминологов университета, особенно нужны на станциях, вблизи которых расположены вокзалы, пересадочные узлы, торговые центры и рынки.

По словам Валерия Уткина, москвичи, участвовавшие в соцопросе, отметили, что жертвами больше половины всех преступлений становятся нетрезвые пассажиры. Они провоцируют конфликтные ситуации, мешают движению поездов — случаи падения на пути пьяных пассажиров не редкость.

— Необходимо ужесточить наказания для тех, кто в нетрезвом виде посещает метрополитен, — уверен Валерий Уткин. — Из-за остановки движения поездов метро город, его учреждения и предприятия теряют десятки миллионов рублей. Нетрезвый гражданин, как правило, выплачивает штраф в 1 тыс. рублей. Максимум, что ему грозит, — арест на 15 суток. Немаловажно и то, что на процессуальное оформление одного пьяного пассажира полицейский порой тратит несколько часов, оставив свой пост.

По мнению разработчиков стандарта, в федеральное законодательство надо внести ряд изменений. Например, повысить штрафы за появление в метро в пьяном виде, оставив арест на 15 суток, или предусмотреть другие меры наказания, упростив процедуру оформления административного правонарушения. Валерий Уткин уверен, что такие меры вызовут поддержку в обществе и будут способствовать профилактике преступлений в общественном транспорте. По его словам, рекомендации криминологов начнут внедряться полицией Московского метрополитена уже в 2017 году.

