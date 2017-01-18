Савченко предложила Украине план возвращения Донбасса

Ранее осужденная в России по делу об убийстве российских журналистов в Донбассе и помилованная президентом России Владимиром Путиным депутат Рады Украины Надежда Савченко предложила Киеву отказаться от Крыма, чтобы вернуть Донбасс.

В эфире телеканала «112 Украина» Савченко, в частности, заявила, что «сколько бы ни кричали и не рвали на себе вышиванки» депутаты Рады, от Крыма «на определенное время» придется отказаться, передает РИА «Новости».

Она заявила также, что Крым является «очередным Приднестровьем», которым может стать и Донбасс. Чтобы этого не допустить, считает она, украинские власти оставят Крым «оккупированным», но «заберут Донбасс».

«Другого мирного пути я пока не вижу. Точнее, вижу – это военный путь <…> Это не две недели и не два месяца, но это война», — сказала Савченко.

По ее мнению, договариваться по Крыму и Донбассу должны между собой Россия и Запад, а Украина не примет участия в этих переговорах, так как политически несамостоятельна.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что возвращение Крыма и Донбасса станет главной задачей для украинских силовиков в 2017 году.

Аваков делал похожие заявления и ранее. В ноябре 2016 года он говорил, что Киев начнет в ближайшие два года операцию по «возвращению Донбасса» Украине, а главную роль в этом процессе, по его словам, должна играть нацгвардия.

При этом президент Украины Петр Порошенко ранее неоднократно заявлял, что военного решения проблемы Донбасса не существует.