Глава УЕФА: результаты тестов не выявили проблем с допингом в РФ

Результаты проб, взятых на матчах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), не выявили специфических проблем с допингом в России, заявил президент организации Александер Чеферин.

«Что касается России, то в рамках наших турниров все пробы берутся офицерами УЕФА по допинг-контролю. Анализ всех образцов проводят в европейских лабораториях, аккредитованных WADA, и результаты наших тестов не выявили каких-либо специфических проблем с допингом в России», — рассказал он в интервью ТАСС.

Чеферин напомнил, что в декабре в УЕФА было принято решение ввести в действие новый протокол хранения образцов. Все собранные образцы будут хранить в течение 10 лет на случай, если потребуется повторная проверка.

Напомним, 9 декабря Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало вторую часть доклада Ричарда Макларена о нарушениях антидопинговых правил российскими спортсменами и манипуляциях с допинг-пробами. После публикации Макларен на пресс-конференции рассказал, что несколько проб российских футболистов оказались положительными.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram



Читайте также:



Первая победа над Маклареном: с четырех российских спортсменов сняты отстраненияВ



Госдуме создается комиссия для анализа доклада Макларена



Глава IBU назвал нормальным антидопинговое письмо биатлонистов

