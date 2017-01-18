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Глава УЕФА: результаты тестов не выявили проблем с допингом в РФ

Анализ всех образцов проводился в европейских лабораториях, аккредитованных WADA

Фото: ТАСС/Zuma/Nazar Furyk

Результаты проб, взятых на матчах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), не выявили специфических проблем с допингом в России, заявил президент организации Александер Чеферин.

«Что касается России, то в рамках наших турниров все пробы берутся офицерами УЕФА по допинг-контролю. Анализ всех образцов проводят в европейских лабораториях, аккредитованных WADA, и результаты наших тестов не выявили каких-либо специфических проблем с допингом в России», — рассказал он в интервью ТАСС.

Чеферин напомнил, что в декабре в УЕФА было принято решение ввести в действие новый протокол хранения образцов. Все собранные образцы будут хранить в течение 10 лет на случай, если потребуется повторная проверка.

Напомним, 9 декабря Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало вторую часть доклада Ричарда Макларена о нарушениях антидопинговых правил российскими спортсменами и манипуляциях с допинг-пробами. После публикации Макларен на пресс-конференции рассказал, что несколько проб российских футболистов оказались положительными.

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Известия // среда, 18 января 2017 года

Глава УЕФА: результаты тестов не выявили проблем с допингом в РФ

Глава УЕФА: результаты тестов не выявили проблем с допингом в РФАнализ всех образцов проводился в европейских лабораториях, аккредитованных WADA

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