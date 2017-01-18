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Движение транспорта перекроют на Крещение на нескольких улицах Москвы

Ограничения в районе Богоявленского кафедрального собора будут действовать с 07.00 мск 18 января до 17.00 19 января

Движение транспорта будет ограничено на Крещение возле Богоявленского кафедрального собора в Москве. Об этом сообщили в среду в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.

По словам представителя департамента, участок Елоховского проезда от пересечения с Новорязанской улицей до пересечения с Нижней Красносельской улицей будет перекрыт с 07.00 мск 18 января до 17.00 19 января в связи с проведением праздничного богослужения в Богоявленском кафедральном соборе.

Временные ограничения на движение транспорта в связи с празднованием Крещения Господня будут также действовать с 17.00 мск 18 января по 05.00 19 января на Санаторной и Тютчевской аллеях и в Новоясеневском тупике, сообщает телеканал «360».

Праздничные богослужения и крещенские купания начнутся в Москве и Подмосковье в ближайшее время.

Поддерживать общественный порядок и безопасность граждан на водоемах будут полицейские и спасатели. На контроль взяты праздничные мероприятия в более 300 храмах и церквях столицы.

Напомним, в столице оборудовано 59 мест для проведения традиционных крещенских купаний. 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл из-за простуды не сможет в этом году принять участия в мероприятиях по случаю праздника Крещения Господня.

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Известия // среда, 18 января 2017 года

Движение транспорта перекроют на Крещение на нескольких улицах Москвы

Ограничения в районе Богоявленского кафедрального собора будут действовать с 07.00 мск 18 января до 17.00 19 января

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