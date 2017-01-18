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Песков: Кремль делает все для урегулирования на востоке Украины

По мнению пресс-секретаря президента РФ, «Киев сам отказывается Донбасса»

Россия делает все возможное, чтобы способствовать урегулированию ситуации на Донбассе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия делает все возможное, чтобы способствовать этому внутриукраинскому урегулированию», — сказал он.

По его словам, важно, чтобы «сама Украина не отказывалась от этих республик».

Песков заявил об «абсолютной блокаде этих регионов» со стороны Украины «в плане выполнения социальных обязательств, в плане выплаты пенсий, в плане обеспечения инфраструктурного».

По мнению пресс-секретаря президента, это «свидетельствует о том, что Киев сам отказывается Донбасса».

Песков подчеркнул, что «Россия как страна-гарант делает все возможное, чтобы повлиять на стороны этого конфликта, а это как раз регионы Донбасса и Киев — чтобы они выполняли взятые на себя обязательства».

Известия // среда, 18 января 2017 года

Песков: Кремль делает все для урегулирования на востоке Украины

По мнению пресс-секретаря президента РФ, «Киев сам отказывается Донбасса»

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