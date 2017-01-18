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СМИ: «Николай Фильченков» вошел в акваторию Средиземного моря

Большой десантный корабль ВМФ РФ направляется с грузом в Сирию

Направляющийся в Сирию большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота «Николай Фильчeнкoв» прошел через черноморские проливы в акваторию Средиземного моря.

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на турецкие информационные порталы. 

По утверждению стaмбульскиx СМИ, БДК, который вышел из Новороссийска, направляется в сирийский порт Тартус, где расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Средиземном море.

Напомним, 16 января командующий ВМС Британии Филипп Джонс заявил, что aвиaнocную группу ВМФ РФ с тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» будут сопровождать два британских корабля.

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Известия // среда, 18 января 2017 года

СМИ: «Николай Фильченков» вошел в акваторию Средиземного моря

Большой десантный корабль ВМФ РФ направляется с грузом в Сирию

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