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Крещенская ночь: как окунуться в прорубь без последствий для здоровья

Традиционные купания проходят по всей России в ночь с 18 на 19 января

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

19 января в России отмечают Крещение Господне. Именно в этот день Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа.

После службы и торжественных процессий в ночь с 18 на 19 января многие окунаются в ледяную прорубь или же просто умываются освященной в ней водой. Купания зимой — процесс экстремальный, поэтому необходимо следовать определенным правилам, чтобы предостеречь себя от нежелательных последствий. 

Дети и сердечники

Во-первых, не стоит лезть в ледяную воду, если вы больны или простужены. Врачи также не рекомендуют купаться в мороз детям. То же касается людей, страдающих сердечными заболеваниями, поскольку из-за резкого перепада температуры организм испытывает стресс.

Помощь близкого

Прорубь, в которую вы собираетесь окунуться, должна быть расположена возле берега, а погружаться в воду необходимо под присмотром людей, способных при необходимости оказать вам помощь.

Никаких горячительных напитков

Строго запрещено потребление алкоголя как до погружения в прорубь, так и после. Горячительные напитки расширяют сосуды лишь в первое время, потом они резко сужаются, и человек рискует быстро замерзнуть.

Махровое полотенце

Обязательно возьмите с собой удобную обувь с нескользящей подошвой и ни в коем случае не забудьте комплект сухой одежды, чтобы как можно быстрее переодеться после купания. К тому же, выйдя из воды, необходимо хорошенько растереть себя махровым полотенцем.

Риск переохлаждения

Строго запрещено нырять в воду вперед головой. Погружение должно быть постепенным. Не рекомендуется также находиться в воде дольше минуты, иначе может произойти переохлаждение организма.

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Известия // среда, 18 января 2017 года

Крещенская ночь: как окунуться в прорубь без последствий для здоровья

Крещенская ночь: как окунуться в прорубь без последствий для здоровьяТрадиционные купания проходят по всей России в ночь с 18 на 19 января

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