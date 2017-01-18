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ОПЕК улучшила прогноз по мировому спросу на нефть

Ожидается повышение спроса на 10 тыс. баррелей в сутки

Фото: Getty Images/Andrey Rudakov

В своем январском докладе организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) прогнозирует рост мирового спроса на нефть в 2017 году на 10 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, в 2017 году ожидается рост спроса на нефть по сравнению с 2016 годом на 1,16 млн баррелей в сутки. Объем мирового спроса на нефть в 2017 году повышен на 40 тыс. баррелей в сутки, до 95,6 млн баррелей, сообщает ТАСС.

ОПЕК также улучшила прогноз роста спроса на нефть в 2016 году на 10 тыс. баррелей в сутки, до 1,25 млн баррелей в сутки, а оценку объема спроса в 2016 году увеличила на 30 тыс. баррелей в сутки, до 94,44 млн баррелей.

Как сообщает RNS, ОПЕК оценивает рост спроса на нефть стран организации в 2016 году в 1,8 млн баррелей по сравнению с 2015 годом, а прогноз по объему спроса — в 31,2 млн баррелей. Объем спроса на нефть в 2017 году эксперты ОПЕК оценивают в 32,1 млн баррелей в сутки, что на 900 тыс. баррелей выше, чем в 2016 году.

Известия // среда, 18 января 2017 года

ОПЕК улучшила прогноз по мировому спросу на нефть

ОПЕК улучшила прогноз по мировому спросу на нефтьОжидается повышение спроса на 10 тыс. баррелей в сутки

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